Пострадал водитель: на кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ
На кузбасском разрезе в первой половине дня 16 апреля произошло ЧП: здесь перевернулся и загорелся многотонный БелАЗ. Водитель самосвала сейчас находится в больнице.
На кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
Очевидцы сняли на видео и выложили в социальные сети кадры с горящим БелАЗом. Видеокамера запечатлела, как самосвал лежит вверх колесами, а над ним взвиваются языки пламени. Рядом с БелАЗом стоит экскаватор.
- Действительно, на разрезе сегодня произошло ЧП, - подтвердили в пресс-службе компании «Кузбассразрезуголь», в состав которой входит разрез «Бачатский». – На настоящий момент пожар ликвидирован, на разрезе работает комиссия.
Причиной же страшного пожара стало сползание грунта. Как сообщили в Департаменте угольной промышленности Кемеровской области, 43-летний водитель БелАЗа находился в кабине самосвала, когда грунт под его колесами начал сползать вниз. Многотонная машина вслед за грунтом скатилась с высоты порядка 15 метров и перевернулась. После этого начался пожар.
Водитель БелАЗа имеет большой опыт работы, но именно на этой машине работает недавно. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
- Работники разреза помогли коллеге выбраться из горящего БелАЗа, оказали ему первую помощь, - сообщили подробности в Департаменте угольной промышленности. – Сейчас угрозы жизни водителя нет, он находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU