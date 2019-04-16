Пострадал водитель: на кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ

На кузбасском разрезе в первой половине дня 16 апреля произошло ЧП: здесь перевернулся и загорелся многотонный БелАЗ. Водитель самосвала сейчас находится в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703430" frameborder="0"></iframe> На кузбасском разрезе перевернулся и загорелся БелАЗ..Видео: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

Очевидцы сняли на видео и выложили в социальные сети кадры с горящим БелАЗом. Видеокамера запечатлела, как самосвал лежит вверх колесами, а над ним взвиваются языки пламени. Рядом с БелАЗом стоит экскаватор.

- Действительно, на разрезе сегодня произошло ЧП, - подтвердили в пресс-службе компании «Кузбассразрезуголь», в состав которой входит разрез «Бачатский». – На настоящий момент пожар ликвидирован, на разрезе работает комиссия.

Причиной же страшного пожара стало сползание грунта. Как сообщили в Департаменте угольной промышленности Кемеровской области, 43-летний водитель БелАЗа находился в кабине самосвала, когда грунт под его колесами начал сползать вниз. Многотонная машина вслед за грунтом скатилась с высоты порядка 15 метров и перевернулась. После этого начался пожар.

Водитель БелАЗа имеет большой опыт работы, но именно на этой машине работает недавно. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"

- Работники разреза помогли коллеге выбраться из горящего БелАЗа, оказали ему первую помощь, - сообщили подробности в Департаменте угольной промышленности. – Сейчас угрозы жизни водителя нет, он находится в больнице.