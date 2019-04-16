Пробирки с кровью у СПИД-центра: департамент здравоохранения Кузбасса провел проверку

Кто разбросал пробирки с кровью возле кемеровского СПИД-центра? О результатах проверки рассказали специалисты департамента здравоохранения Кемеровской области.

Возле кемеровского СПИД-центра одна из горожанок случайно увидела разбросанные пробирки с кровью. Возмущенная женщина сфотографировала это безобразие и разместила снимок в социальных сетях: ведь рядом с центром находится детский сад, и малыши могут увидеть эти пробирки и взять их в руки. Специалист департамента здравоохранения Кемеровской области провела служебную проверку.

- Служебная проверка показала, что утром 15 апреля, с 8.00 до 8.50, на территории учреждения дворник сделал плановую уборку. Никаких отходов возле мусорных контейнеров в это время не было. Есть вероятность того, что вакутейнер и крышки были разбросаны в период с 8.50 до 9.30 неустановленным лицом. По записи с камер видеонаблюдения установить его личность невозможно, - сообщает пресс-служба департамента.

Также специалисты департамента отметили, что тип вакутейнеров для забора крови, которые сфотографировала горожанка, не используется областным СПИД-центром. Кроме того, на одном из контейнеров имеется серийный номер - J938435. Однако вакутейнеры с подобными номерами ни 15 апреля, ни накануне в лабораторию центра из других медицинских организаций не поступали.

- По информации главного врача областного СПИД-центра Татьяны Булатовой, вакутейнеры (одноразовая емкость для забора проб крови) и крышки, используемые медучреждением, в обязательном порядке обеззараживаются и утилизируются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требованиями к обращению с медицинскими отходами», - добавили в пресс-службе департамента.

Также специалисты обратили внимание на то, что ВИЧ-инфекция погибает на воздухе в течение нескольких секунд, а передаваться может только тремя путями: от матери к ребенку, внутривенных инъекциях или половым путем.