Кузбасс в огне: Сгоревшая аллея, разбитые автомобили и выгоревшие поля

На прошлой неделе Кузбасс охватила волна палов сухой травы. Пожары происходили десятками из-за людской неосторожности или намеренных поджогов. Такие игры с огнем могут нести огромный вред экологии. Поэтому с 15 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим.

30 гектаров пепла

Дым над Сосновым бором в Кемерове впервые в этом году заметили 7 апреля, в воскресенье. Кто-то решил поджечь сухую траву. На следующий день ситуация повторилась – клубы дыма было видно издалека. Чтобы потушить траву на место выезжали сотрудники управления по делам ГЧ и ЧС города Кемерово. Но после этого пожары повторялись еще несколько раз.

– С установлением теплой, сухой, а зачастую и ветреной погоды, возрастает количество возгораний сухой растительности. Так, только за 12 апреля на территории области было зафиксировано более 40 возгораний сухой травы на различной площади, – отметила Виктория Оленникова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кемеровской области. – Причины возгораний в большинстве своем связаны с неосторожным обращением с огнем.

В четверг заполыхали поля с сухой травой на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк. Некоторые автомобилисты называли это зрелище настоящим адом: выгоревшие обочины по краям, повсюду всполохи огня, дым простилался до самого горизонта.

В Сосновом бору произошло уже четыре пожара с начала апреля. Фото: Комитет защиты Рудничного бора

В пятницу пожар на трассе в Прокопьевском районе привел к серьезным последствиям. Около 11.30 на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк произошло два ДТП с участием шести автомобилей. В дыму водители не смогли разглядеть друг друга. К счастью, никто не пострадал.

– По предварительным данным, сопутствующей причиной столкновений стала недостаточная видимость в связи с задымлением проезжей части, вызванным горением сухой травы на придорожной территории, – отметили в УГИБДД по Кемеровской области.

Шесть автомобилей столкнулись на трассе из-за дыма. Кадр: "ВКонтакте"

По данным МЧС, площадь двух пожаров в районе села Шарап и поселка Первомайский составила в Прокопьевском районе около 30 гектаров. Траву тушили отделения пожарной охраны МЧС России и добровольцы: всего 20 человек. На ликвидацию возгорания ушло около двух часов.

В субботу, 13 апреля, загорелась трава на берегу Красного озера в Кемерове. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание потушил расчет пожарной охраны. В результате пожара огонь уничтожил аллею с саженцами. По словам очевидцев, кто-то «докурился» рядом с кафе.

В воскресенье днем также загорелся пустырь в одном из районов Новокузнецка. Компания горожан решила пожарить во дворе шашлыки и подожгла 100 «квадратов» сухой травы. В этот раз никто не пострадал, однако огонь угрожал повредить припаркованные автомобили.

На берегу Красного озера огонь уничтожил аллею. Кадр: "ВКонтакте"

Поджоги

В понедельник пожаров не стало меньше. Сотрудники МЧС 30 раз выезжали на тушение сухой травы. Самый крупный пожар произошел в Топкинском районе. В районе болот загорелось полтора гектара сухой травы. Снова горели пустыри в Кемерове. В жилом районе Ягуновский площадь пожара составила 800 квадратных метров, в Пионере - 300 квадратных метров. В Заводском районе горели 500 квадратных метров травы.

– Возгорания происходят постоянно, то там, то здесь – в разных районах города. 28 выездов у нас было в субботу. Когда поступает сигнал, наша мобильная группа выезжает и начинает тушить. Небольшие пожары тушат ранцевыми огнетушителями и подручными средствами. Если пожар обширный, то на место вызывают пожарную охрану, – рассказывает Игорь Большаков, ведущий специалист городского управления по делам ГО и ЧС. – В большинстве случаев трава горит из-за поджогов. Я думаю, что люди намеренно таким способом пытаются освободиться от травы.

На днях кемеровчане стали свидетелями поджога травы в верхней части бульвара Строителей и рассказали об этом в соцсетях. Звучит, конечно, это комично, но выглядит не так смешно. Мужчина на красном мопеде вместе с женщиной на трехколесном велосипеде приехали к пустырю и устроили пожар.

«Самое интересное - после поджога они страстно обнялись, выпили и поехали ... Наверное, в их отношениях не хватало искорки», – написал очевидец.

Пара подожгла пустырь на бульваре Строителей. Фото: "ВКонтакте"

Огонь во благо

В сети ходили разговоры о том, что поля вдоль трассы специально поджигает «Лесная охрана». Однако в департаменте лесного комплекса Кемеровской области заявили, что выжиганием травы они занимаются только на участках, граничащих с лесом. Такие работы проходят под жестким контролем со стороны лесничих и сотрудников пожнадзора.

– Эта вынужденная мера, на которую мы решаемся каждой весной, чтобы предотвратить переход огня на лес и молодые хвойные посадки. За прошлый год накопился большой объем сухой растительности. Огонь в лес переходит от горящих обочин, полей, населенных пунктов. Как показывает практика, если ранней весной, пока в лесу еще лежит снег, выжечь траву на границе с лесом, то лесных пожаров удается избежать, – рассказал Дмитрий Семенов, исполняющий обязанности начальника департамента.

В этом году намерено выжигали траву в Ижморском, Кемеровском, Крапивинском, Мариинском, Промышленновском, Тисульском, Чебулинском, Яйском и Яшкинском лесничествах.

Расплата за поджог

15 апреля в Кузбассе был введен особый противопожарный режим. Это значит, что до 1 июня строго-настрого запрещено разжигать костры и мангалы, жечь мусор на частных участках. Кроме того, запрещается устраивать свалки из горючих отходов, загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами, а также оставлять емкости с горючим на территории, прилегающей к жилым домам и садовым постройкам.

Штрафы на время действия противопожарного режима увеличиваются вдвое. За нарушение правил пожарной безопасности должностных лиц ждет штраф в размере от 15 000 до 30 000 рублей, юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей, граждан – от 2 000 до 4 000 рублей.

Сейчас сотрудники пожарной охраны и управления по делам ГО и ЧС проводят специальные рейды по улицам частного сектора: беседуют с горожанами, объясняя, почему нельзя жечь траву и предупреждая о санкциях.

Сотрудники МЧС предупреждают кузбассовцев о наступлении особого режима. Фото: МЧС

Комментарий специалиста

Вред для всей природы

Профессор кафедры зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон рассказал о вреде палов травы для животного мира:

- Для всех животных, живущих на земле, пожар – это бедствие. Многие птицы весной садятся на гнезда и гибнут во время пала. Страдают овсянки, коньки, жаворонки, куропатки, тетерева, утки – все птицы, которые гнездятся на земле. Вред очень большой. Могут пострадать ежи и зайцы, полевые мыши.

Раньше люди проводили палы, чтобы быстрее пошла зеленая трава. На пастбище есть какое-то оправдание для этого, а других местах – никому пользы нет.