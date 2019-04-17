«Библионочь – 2019» в Кемерове: куда сходить и чем заняться

В Кемерове, как и во многих других городах, пройдет акция, посвященная чтению и Году театра в России – «Библионочь - 2019». По традиции, библиотеки подготовили для своих читателей и просто гостей много интересных мероприятий. Они пройдут 19 и 20 апреля.

Уличный театр в библиотеке

В этом году библиотечная ночь в «Федоровке» носит название «Театральная бессонница». В этот вечер здесь будет царить особая атмосфера уличного театра. В программу мероприятия вошли выступления музыкантов, мастер-классы, настольные игры, квизы, квесты и виртуальные путешествия, театральные постановки.

На Театральной площади будут развлекать мимы и живые скульптуры, участники литературного клуба «Блокнот» прочтут поэзию собственного сочинения, а группа «Вербена» порадует гостей живой музыкой. В кафе «Премьера» посетителей ждет перфоманс «Наедине с актером», а также показ записей театральных постановок из фонда областной научной библиотеки на видеокассетах «Время театра».

На площадке декоративно-прикладного творчества «Аллея ремесленников» пройдут мастер-классы по рукоделию. А в парке имени Гоголя состоится интерактивное театрализованное представление «Вечера на Хуторе близ Диканьки». На проспекте тоже будет весело – здесь организуют интерактивные игры, тесты, мастер-классы и лекции по истории моды.

В переулке Лицедейства гости смогут поучаствовать в мастер-классах актерского мастерства и сценической речи.

Также в этот день можно будет принять участие в благотворительной акции «Картина мира». Все собранные средства организаторы направят на покупку канцелярских принадлежностей для детских домов города Кемерово.

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова

ул. Дзержинского,19

20 апреля, с 18.00 до 00.00

Вход свободный

Библиотека на Арочной в этом году решила провести праздничную программу с космической тематикой. Фото: Кемеровская областная библиотека для детей и юношества

О космосе и не только

Библиотека на Арочной в этом году решила провести праздничную программу с космической тематикой. Так, студенты и преподаватели Кемеровского госуниверситета

проведут интерактивную игру-викторину о звездах и планетах, познавательное занятие об астрономии, продемонстрируют самый настоящий переносной телескоп и расскажут, как с ним работают ученые.

Семейные команды, группы друзей и просто индивидуальные участники могут сыграть в логико-поисковую игру «Автостопом по Солнечной системе». Наверняка, многим понравится и интерактивная выставка «Я землянин Гагарин – человеческий сын…». Во время праздника для детей организуют «космические чтения-погружения», для подростков – «Космическую вечеринку», а для взрослых ностальгический ретро-кинопоказ. Кемеровский областной музей изобразительных искусств проведет презентацию выставки одной картины. Вновь откроется полюбившаяся читателю лаборатория арт-ресайклинга с тематическим названием «Космический мусор».

О роли служебных собак в нашем мире, об одних из первых покорителей космоса – собаках Белке и Стрелке – расскажет кинолог Управления МВД на транспорте, одним из самых интересных моментов встречи станет знакомство детей с настоящей служебной собакой - бельгийской овчаркой.

Целый блок событий и площадок будет посвящен Году театра в России. И у зрителей будет возможность своими глазами увидеть, какие сокровища скрывают Театр драмы имени Луначарского и Музыкальный театр Кузбасс. Они представят гостям праздника театральные костюмы литературных героев. Кроме того, свои коллекции представит детский театр моды «Звездопад». Для малышей будет работать библиотечный театр теней. А те, кто хочет, могут даже попробовать сделать собственную театральную маску. Будет еще и мастер-класс по каллиграфии от китайских студентов и еще много других интеллектуальных развлечений и творческих активностей.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21А

20 апреля, с 18.00 до 22.00

Вход свободный

Библиотеке «Гармония можно будут принять участие в квесте и получить призы. Фото: www.culture.ru

Взгляд за кулисы и гадание от Пиковой Дамы

В библиотеке «Гармония» в рамках «Библионочи» 19 апреля состоится мероприятие «Закулисье».

Когда театральный занавес поднимается, открывая сцену, и перед зрителями возникает особая жизнь. Они начинают переживать вместе с героями спектакля их радости и печали, и становятся, как бы участниками происходящих событий. А, уйдя из театра, еще долго вспоминают о героях и событиях спектакля. И это удивительное волшебство ждет нас в театре каждый раз.

Театр – искусство коллективное, его создают люди разных творческих профессий – это художники и музыканты, драматурги и режиссеры, осветители и бутафоры, ну и, конечно же, актеры. Каждый из них вносит свою лепту в создание спектакля, а в финале получается замечательное представление для зрителей любого возраста.

Участников мероприятия ждет взгляд за кулисы, где предстоит познакомиться с театральными профессиями. Гримера можно будет повстречать на мастер-классе по макияжу, костюмер поможет преобразиться в исторического персонажа для фотопробы, а режиссер научит основам сценической речи.

Невозможно представить себе кукольный театр без кукол, а драматический театр без реквизита. Попробовать себя в роли бутафора или кукольника можно, приняв участие в работе мастерских. Чтобы попробовать свои силы на актерском поприще, придется посетить Школу актерского мастерства, где помимо декламации стихов и инсценировки, нужно будет блеснуть своим знаниями в литературном конкурсе «Узнай литературного героя», а также показать свою гибкость и осанку в спортивном конкурсе.

В течение вечера можно принять участие в квест-игре «По ту сторону кулис», получив призы, выбрать книгу на память о незабываемом вечере, а также получить предсказание от Пиковой Дамы (гадание по книгам).

Библиотека «Гармония»

ул. Инициативная, 40

19 апреля, начало в 18.00

Вход свободный

В библиотеке имени Гоголя будут одновременно работать несколько площадок. Фото: Библиотека имени Гоголя

Вообразилия, квесты и море призов

В библиотеке Гоголя в рамках «Библионочи» пройдет праздник «Магия театра». В библиотеке будут одновременно работать несколько площадок.

Все традиционно начнется с улицы – аниматоры в костюмах будут приглашать горожан на праздник. А праздник обещает быть веселым, познавательным и интересным. Гостей ждет большая концертная программа, в которой примут участие театральные, вокальные, танцевальные коллективы. В конференц-зале ожидается интересная публичная лекция Евгении Роот «Классика или театральный зашквар: кто кого?». Большая книжная выставка о театре станет подсказкой в игре «Угадай пьесу», на мастер-классах покажут, как изготовить театральный реквизит, участники квеста «Гамлет QVEST» испытают себя на знания о театре, логику и смекалку. Дети создадут пальчиковый театр, посетят страну Вообразилию, поиграют в подвижные игры, поучаствуют в творческих конкурсах. Стоит обязательно посетить батл-площадку «Совершенствуем артикуляцию» и пройти кастинг на площадке «Актерские пробы».

А еще весь вечер будут работать магический салон, сувенирная лавка «Милые штучки», костюмерная, гримерка, буфет, лавка «Книга в подарок», релакс-зона «Шепот книг» и многое другое.

Важным событием праздника станет розыгрыш лотереи. Счастливчики смогут выиграть много интересных призов.

Библиотека имени Гоголя

пр. Ленина, 135

19 апреля, с 19.00 до 22.00

Вход свободный

На праздничную программу «Театральные сумерки» ждут кемеровчан в Детской библиотеке имени Берснева. Фото: www.culture.ru

Шалим с Карлсоном и слушаем театральные байки

На праздничную программу «Театральные сумерки» ждут кемеровчан в Детской библиотеке имени Берснева. Здесь будут оформлены локации, связанные с театральными помещениями. В гримерной специалист по аквагриму проведет мастер-класс по «состариванию» лица. В мастерских пройдут мастер-классы по изготовлению деталей театрального костюма, а в постижерном цехе учащиеся Губернаторского техникума народных промыслов сделают гостям прически. Кроме того, в этот вечер можно примерить всевозможные костюмы - от волка до летчика.

Вспомнят зрители вместе с организаторами в этот день и великого писателя Уильяма Шекспира. Можно будет посетить фотозону «Бедный Йорик», пройти тестирование «Какой вы герой Шекспира?», оценить театр-экспромт «Герои Шекспира». А локация «Мечты сбываются!» осуществит неосуществимое: желающие смогут прочесть и сыграть отрывки пьесы Шекспира и стать ненадолго Ромео или Джульеттой.

Все время «Театральных сумерек» в библиотеке будет проходить квест «Пошалим!» по книге Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». А еще будут театральный диктант, «театральные байки», фотозоны, книжные и художественные выставки. И конечно, театральный буфет!

Детская библиотека имени Береснева

Бр. Строителей, 7

19 апреля, с 18.00 до 21.00

Вход свободный