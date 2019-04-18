Масштабный пожар произошел накануне в деревне Смолино Кемеровского района. Здесь из-за сильного ветра огонь перешел с одного дома на другой, на бани, гараж и прочие надворные постройки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703776" frameborder="0"></iframe> В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар..Видео: Денис Трошин.

Сигнал о пожаре сразу в нескольких домах поступил от местных жителей в 15.36. На место ЧП тут же выдвинулись 25 пожарных и 8 единиц техники. К моменту прибытия первого подразделения два жилых дома, бани, гараж и надворные постройки на улице Луговой уже горели открытым пламенем. Сильный ветер лишь раздувал огонь, и он переходил с одного строения на другое. Так, вскоре загорелись баня, надворные постройки и жилой дом на соседней улице, Притомской.

Три дома, баня и гараж сгорели в Кемеровском районе. ФОТО: Денис Трошин.

- В результате пожара на улице Луговой у двух жилых домов, бани и надворных построек обгорели стены внутри и снаружи на всей площади, сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши. У гаража обгорела деревянная обрешетка крыши на всей площади, - рассказали о масштабе пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В доме по улице Притомской обгорела деревянная крыша на площади четыре квадратных метра. Надворная постройка обгорела на всей площади, также полностью сгорел дровник.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 17:16. ФОТО: Денис Трошин.

Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил эксплуатации печей, а столь масштабные последствия пожара объясняются сильным ветром, который был в тот день. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 17.16. К счастью, в этом ЧП никто не пострадал.