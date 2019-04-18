«Бывали летальные случаи»: кузбасская фирма рассказала об отлове собак

Представитель компании по отлову бродячих собак рассказал об их работе в Прокопьевске. В начале недели местные жители заявили об отстреле собак.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что жители Прокопьевска обсуждают отстрел собак в городе. Очевидцы видели человека на красной «Ниве», который расправлялся с животными и оставлял их тела на улице. Кроме того, горожанка Алена Костина рассказала, что собака их соседей погибла от рук неизвестного.

Чтобы разобраться в ситуации, «Комсомольская правда» связалась с новокузнецкой фирмой ООО «Авега», которая со 2 апреля занимается отловом собак в Прокопьевске.

- У нас два способа отлова. Первый - механический. У нас есть петли для отлова, а также есть летающая сеть, которая выстреливает при помощи пиропатрона. Второй метод - фармакологический. Газобаллонная винтовка выстреливает шприцем с седативным препаратом. Он не летальный - животное просто засыпает. Здоровое животное не погибает, - говорит представитель компании Алексей Красножен. - До этого мы работали в Новокузнецке. Конечно, бывали летальные случаи. Когда животные больные, случается, что не выдерживают. Очень много бешеных и истощенных животных…

Собак усыпляют снотворным или ловят сетью, а также петлейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Алексей Красножен отметил, что их сотрудники действительно передвигаются на «Ниве» красного цвета с опознавательными надписями на кузове и номером телефона. Но он ничего не слышал о гибели собак в Прокопьевске и заверил, что водители никогда не бросают тела животных на улице. Кроме того, домашних собак не трогают.

- Есть должностная инструкция. В ней сказано, что животные с опознавательными знаками (ошейник, бирки) подлежат отлову только в случае проявления агрессии, - отметил Алексей.

После отлова собаки попадают в пункт временной передержки ООО «Авега». Там их осматривает ветеринар, ставит вакцину от бешенства и дает глистогонные препараты.

Здоровых собак забирают волонтерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Бывают случаи, когда животное больное, и, чтобы не допустить распространения болезни, оно усыпляется. Усыпляются только больные животные по медицинским показаниям. Мы сотрудничаем с обществом защиты животных «Кот и пес» и передаем здоровых собак им, - рассказал представитель ООО «Авега».

Тела собак, которых усыпили, сжигаются в крематории фирмы по отлову.