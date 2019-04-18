2019-04-18T08:02:32+03:00
Общество

«Бывали летальные случаи»: кузбасская фирма рассказала об отлове собак

Жители Прокопьевска возмущены отстрелом животных
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
С 2 апреля в Прокопьевске работает новая фирма по отлову собакС 2 апреля в Прокопьевске работает новая фирма по отлову собакФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Представитель компании по отлову бродячих собак рассказал об их работе в Прокопьевске. В начале недели местные жители заявили об отстреле собак.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что жители Прокопьевска обсуждают отстрел собак в городе. Очевидцы видели человека на красной «Ниве», который расправлялся с животными и оставлял их тела на улице. Кроме того, горожанка Алена Костина рассказала, что собака их соседей погибла от рук неизвестного.

Чтобы разобраться в ситуации, «Комсомольская правда» связалась с новокузнецкой фирмой ООО «Авега», которая со 2 апреля занимается отловом собак в Прокопьевске.

- У нас два способа отлова. Первый - механический. У нас есть петли для отлова, а также есть летающая сеть, которая выстреливает при помощи пиропатрона. Второй метод - фармакологический. Газобаллонная винтовка выстреливает шприцем с седативным препаратом. Он не летальный - животное просто засыпает. Здоровое животное не погибает, - говорит представитель компании Алексей Красножен. - До этого мы работали в Новокузнецке. Конечно, бывали летальные случаи. Когда животные больные, случается, что не выдерживают. Очень много бешеных и истощенных животных…

Собак усыпляют снотворным или ловят сетью, а также петлей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Собак усыпляют снотворным или ловят сетью, а также петлейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Алексей Красножен отметил, что их сотрудники действительно передвигаются на «Ниве» красного цвета с опознавательными надписями на кузове и номером телефона. Но он ничего не слышал о гибели собак в Прокопьевске и заверил, что водители никогда не бросают тела животных на улице. Кроме того, домашних собак не трогают.

- Есть должностная инструкция. В ней сказано, что животные с опознавательными знаками (ошейник, бирки) подлежат отлову только в случае проявления агрессии, - отметил Алексей.

После отлова собаки попадают в пункт временной передержки ООО «Авега». Там их осматривает ветеринар, ставит вакцину от бешенства и дает глистогонные препараты.

Здоровых собак забирают волонтеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здоровых собак забирают волонтерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Бывают случаи, когда животное больное, и, чтобы не допустить распространения болезни, оно усыпляется. Усыпляются только больные животные по медицинским показаниям. Мы сотрудничаем с обществом защиты животных «Кот и пес» и передаем здоровых собак им, - рассказал представитель ООО «Авега».

Тела собак, которых усыпили, сжигаются в крематории фирмы по отлову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Венедиктов о Дмитрии Быкове: «Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Инсульт не подтвердился...»
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда», что ему известно о состоянии здоровья писателя
Новости 24
В Анжеро-Судженске ищут 14-летнего школьника со шрамом
Наказал: кемеровчанин спустил колеса у соседского авто
Кузбассовец взял кредит, чтобы выплатить алименты
В Кемерове отремонтируют детские площадки
ВТБ на четверть увеличил число акционеров в Сибири
В Новокузнецке возобновили строительство школы № 81
Центр для одаренных детей «Сириус» осенью откроют в Кузбассе
На Кемерово обрушилась метель
Новокузнечанин сводил жену на шопинг и вместе с ней попал в полицию
В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения
Как стать абитуриентом президентского кадетского училища в Кемерове
В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар
Воспитание побоями: кузбассовец пойдет под суд за издевательства над падчерицей
Штормовое предупреждение объявлено в Кузбассе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с автобусом в Новокузнецке
На пожаре в Новокузнецке обгорел школьник
Редких краснокнижных леопардов незаконно содержали в неволе в Новокузнецке
Россельхозбанк и платежная система «Мир» запустили акцию для футбольных болельщиков
В Прокопьевске неизвестные отстреливают собак
Целительница избавляла жительницу Кузбасса от порчи при помощи черного носка
За лето в Кемерове отремонтируют 63,3 километра дорог
Глава Россельхозбанка получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»
Продажа транспортных карт в Новокузнецке началась
Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе
За год Сергей Цивилев заработал больше 70 миллионов рублей
Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру
Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности
Кемеровчан накормили запрещенным сыром
Ночью в кузбасском городе сгорела иномарка