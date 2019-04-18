Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Алина Савина: «Я захотела перезагрузку – и я ее получила»

Алина Савина – настоящий генератор, способный подзарядить любого человек позитивной энергией. Просто она отлично знает, где можно черпать эту самую энергию в любом количестве. Настоящим источником сил, позитива и вдохновения для Алины является ее семья, друзья и неординарные люди, у которых есть чему поучиться. А еще работа – персональным тренером, инструктором по фитнесу.

Благодаря конкурсу "Миссис Кузбасс" Алина научилась чувствовать себя комфортно в любом образе. ФОТО: из личного архива Алины Савиной.

- Я заряжаюсь от желания своих клиентов измениться, черпаю в этом вдохновение, - улыбается Алина. – А как мы вместе радуемся, когда эти изменения происходят! Так что моя работа - мое вдохновение и источник энергии.

"Я точно знаю: не нужно бояться, что не получится. Страшнее вообще не попробовать". ФОТО: из личного архива Алины Савиной.

Впрочем, любое дело, за которое Алина Савина берется, она делает хорошо и с удовольствием. Так, она окончила школу с углубленным изучением немецкого языка. С удовольствием постигала премудрости уголовного права в СФ МИЭП (красный диплом!), потом с не меньшим удовольствием прошла школу фитнеса Варвары Медведевой и Университет «Синергия». Алина уверена: чтобы получить хороший результат, нужно к любому делу подходить ответственно и с позитивным настроем.

Алина уверена: чтобы получить хороший результат, нужно к любому делу подходить ответственно и с позитивным настроем. ФОТО: из личного архива Алины Савиной.

- Моей дочке сейчас пять лет. Когда она родилась, жизнь кардинально изменилась, и эти перемены были хорошими, - смеется Алина. - У меня появилась не просто дочка, а лучшая подруга и напарница во всех моих начинаниях.

"У меня появилась не просто дочка, а лучшая подруга и напарница во всех моих начинаниях." ФОТО: из личного архива Алины Савиной.

Дочь Алиса всегда рядом с мамой – даже в тренажерном зале! Глядишь, малышка и сама скоро начнет вести авторские тренировки «Для тех, кому пять лет». Пока же девочка занимается танцами и любуется мамой: как та преображается с каждым днем конкурса «Миссис Кузбасс 2019».

Алиса готова дни напролет проводить вместе с мамой в тренажерном зале. ФОТО: из личного архива Алины Савиной.

- Я захотела перезагрузку - и я ее получила, - признается Алина. - Родные поддерживают меня в желании стать лучше. И теперь я точно знаю: не нужно бояться, что не получится. Страшнее вообще не попробовать.

На нашем сайте идет голосование: победительнице достанется титул «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Алину, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи – лента "Миссис"Комсомольская правда".