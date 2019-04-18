На кузбасских электростанциях сносят «самострой»

Кузбасские энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) начали проводить регулярные рейды, проверяя не появились ли птичьи гнезда на открытых объектах высоковольтного оборудования ТЭЦ и ГРЭС.

С наступлением весны птицы начинают активно гнездоваться на высоковольтном оборудовании электростанций: трансформаторах, выключателях, опорах ЛЭП и других сложных устройствах, которые находятся под напряжением. Сложные конструкции электрооборудования изобилуют различными зазорами, углублениями, выступами, удобными для строительства гнезд. Свои «дома» птицы могут возвести, например, на трансформаторе или выключателе под напряжением 100 тысяч вольт.

Напряжение, сила тока - не помеха для одинокой птицы, но возведенная конструкция может замкнуть на себе тысячный разряд. Последствия могут быть очень серьезны для дорогостоящего энергетического оборудования (конечно, срабатывает защита, но всякое может случиться, и до возгорания недалеко) и печальны для хозяйки гнезда.

Поэтому весной работники электроцехов периодически обходят уличное электрооборудование, убирают ветки и прочие строительные материалы для гнезд, а если находят готовые птичьи «самострои» - убирают. Только за первые две недели апреля энергетики пресекли уже несколько попыток такого самовольного строительства на открытых распределительных устройствах.

Но когда на кону безопасность работы целой электростанции - не до орнитологических сантиментов!