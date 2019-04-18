Самый богатый кузбасский депутат заработал за год 485 миллионов рублей

Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области отчитались о доходах за 2018 год. Самый богатый народный избранник заработал почти полмиллиарда рублей. Самый скромный доход составил 783 тысячи рублей.

Богатейшим кузбасским депутатом в прошлом году стал управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев. В 2018 году его доходы составили 485 334 764 рубля. В собственности у него пять земельных участков общей площадью более 8 тысяч квадратных метров, два дома площадью 500 и 450 квадратов. Также есть квартира площадью 118,2 квадратных метра и два парковочных места. Еще он владеет большей частью квартиры площадью 303 квадрата. У депутата есть автомобиль Toyota Lexus LX 570.

Супруга Алексея Юрьева владеет квартирой площадью 44,9 квадратных метра. Она заработала в прошлом году 3 277 180 рублей.

Директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев. Фото: ЕВРАЗ

На втором месте по доходам среди областных депутатов - генеральный директор ООО «Медицинский центр онкодиагностики» Роман Говор. Он тоже из Новокузнецка. Депутат владеет земельным участком площадью почти 10 тысяч квадратных метров, жилым домом площадью 556,9 квадрата и квартирой в 108 квадратов. Конечно же, у него есть гараж и целый автопарк раритетных авто: легковой автомобиль АЗЛК М 20, ЗАЗ-965, ГАЗ-12, «Москвич-401», ЗИЛ-41047, ГАЗ-13, ЛУАЗ-969, М01, ГАЗ-24. Также депутат владеет мотоциклами Harley-Davidson FLHTCUTG, Pannonia Т5, «Ява-350», М-72, а также катером Phantom Sport Jon и прицепами.

Супруга Романа Говора за год заработала 13 рублей. При этом она владеет Porsche Cayenne S.

Роман Говор стал вторым самым богатым областным депутатом. Фото: СНДКО

Больше 57 миллионов рублей в прошлом году заработал Андрей Денякин - генеральный директор ассоциации «Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург». Он владеет двумя дорогими внедорожниками, Toyota Land Cruiser 150 и Toyota Land Cruiser 200, а также квартирой площадью 76 квадратных метров и гаражом.

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров задекларировал доход в размере 45 349 560 рублей. Вместе с супругой он владеет долями земельного участка площадью 7976 квадратных метров, домом в 375 квадратов и квартирой в 269 квадратов. Также у Вячеслава Петрова есть два гаража и нежилое помещение площадью 62,8 квадратных метра.

Пятерку самых богатых депутатов замыкает Юрий Дерябин, работающий генеральным директором АО «Черниговец». В прошлом году он заработал 26 973 745 рублей. В собственности у него есть земельный участок площадью 1331 квадрат, дом в 315 квадратов, гараж и помещение площадью 123 квадратных метра. Также руководитель разреза владеет автомобилем Porsche Cayenne S и моторной лодкой.

Юрия Дерябин - генеральный директор АО «Черниговец». Фото: СДС

Юрий Шейбак - директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» - заработал в прошлом году больше 20 миллионов рублей. Ему принадлежат: автомобиль BMW X5, две квартиры общей площадью 130 квадратных метров и гараж. Напополам с супругой он владеет домом в 214,6 квадратных метра, а также апартаментами в 89,3 квадрата и парковочным местом в Болгарии.

Юрий Шейбак – директор Кузбасского филиала "СГК". Фото: СГК

Самым небогатым областным депутатом стал Станислав Карпов с доходом в 783 тысячи рублей. В собственности у него автомобиль Nissan Bluebird Sylphy. Работает Карпов помощником депутата Госдумы.

Такой же скромный доход задекларировала Валентина Шмакова - председатель Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». В прошлом году она заработала 788 029 рублей. Депутат владеет квартирой площадью в 81 квадратный метр и автомобилем Lada Vesta.

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