30 тысяч домов подключили к цифровому вещанию за три дня в Кузбассе

С 15 апреля Кузбасс в числе 20 регионов России перешел на «цифру». В зоне покрытия цифровых передатчиков оказались 96% населения нашего региона, вне зоны - 4%, или 38 тысяч домов. За три дня из них на «цифру» перешли больше 30 тысяч. Как Кузбасс переходит на новый формат вещания, читайте в нашем материале.

Села батарейка

Приоткрываю дверь с номером 443. Оттуда доносится множество голосов: «Вы из какого города звоните?», «В каком году телевизор приобретали, раньше 2012-го?», «Переключаю вас на специалиста, оставайтесь на линии». Это работают операторы Регионального контакт-центра, которые консультируют население Кузбасса по вопросам перехода с аналогового вещания на цифровое. Обычно пик звонков приходится на период с 12 до 15 часов, но специалисты готовы выслушать кузбассовцев даже ночью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704000" frameborder="0"></iframe> Работа регионального колл-центра по переходу на цифровое вещание в Кузбассе.Екатерина БОРМОТОВА

Региональная горячая линия заработала в Кузбассе 1 марта, но шквал звонков специалисты ожидали в день, когда отключится аналоговое ТВ. Психология русского человека не подвела. Ведь у нас как обычно? Пока гром не грянет, никто не перекрестится. Так и получилось. В понедельник в Региональный контакт-центр позвонили 1318 человек. На следующий день - больше 2 тысяч.

- Пик звонков приходится на обеденное время - с 12.00 до 15.00. Например, 15 апреля, с 12.00 до 13.00, в Региональный контакт-центр позвонили 889 человек, в следующий час - 671, потом 700. А в 21.00 всего 67, - рассказывает и.о. начальника областного департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов. - В приоритете вызов волонтера, на втором месте - технические вопросы. Еще людей интересует, полагается ли им какая-то помощь в приобретении оборудования.

В день перехода на цифровое ТВ волонтеры посетили больше 550 семей. Всего же кузбассовцам готовы помогать свыше 2800 волонтеров.

- Если бабушке нужно помочь подключить приставку, то идет волонтер. Если вопрос технического характера, антенна не ловит на крыше, конечно, волонтеров мы не пошлем. Не их компетенция, - продолжает Антипов. - Некоторые волонтеры уже по три раза ходили на один и тот же адрес. В первый день все вроде объяснили, на следующий день опять звонок - оказалось, телевизор включили, а приставку забыли. На третий день каналы не могли переключить. Еще участились случаи обращений по поводу севших батареек.

Кому льготы положены

Важный вопрос, который интересует кузбассовцев: полагается ли какая-то льгота на приобретение оборудования в связи с переходом на цифровое вещание. Да, в регионе оказывается помощь, но только малообеспеченным семьям.

В контакт-центре есть дневные и вечерние операторы, а так же суточныеФото: Екатерина БОРМОТОВА

- Кузбасс пошел по пути помощи малоимущим, оказавшимся вне зоны охвата цифрового вещания. До перехода зона покрытия цифровых передатчиков составляла 96%, то есть без «цифры» были 38,8 тысячи домохозяйств. Конечно, далеко не все из них попадают под категорию льготников, - говорит Дмитрий Антипов. - Мы помогаем устанавливать спутниковое телевидение семьям, чей ежемесячный доход ниже 150% от прожиточного минимума, это в пределах 15 тысяч рублей. Власти компенсируют по 6500 рублей на покупку комплекта спутникового ТВ и его установку. Подчеркну, что речь идет о малообеспеченных семьях, которые оказались вне зоны покрытия цифрового ТВ.

По состоянию на 17 апреля без цифрового вещания остаются 7244 домохозяйства, 75 из них - малообеспеченные.

Вторая волна

Специалисты прогнозируют, что усиленный режим работы региональной горячей линии будет действовать до конца следующей недели. Но на этом ее деятельность, конечно, не закончится. Региональный контакт-центр будет действовать как минимум до июня, потому что ожидается вторая волна подключений, и у людей опять будет много вопросов.

- Вторую волну мы ожидаем в мае - когда люди поедут на дачи, где телевизоры старого образца, всем понадобятся приставки, - продолжает и.о. начальника областного департамента транспорта и связи. - Хочу отметить, что запасов приставок и телевизоров в регионе хватает. На 15 апреля мы имели на складах 13,5 тысячи приставок и больше 15 тысяч телевизоров. Кстати, приставки можно купить не только в магазинах бытовой и цифровой техники. В отдаленных населенных пунктах оборудование продается в отделениях «Почты России». Средний чек - 1200 рублей. Мы советуем выбирать приставки в этом ценовом диапазоне, потому что более дешевые могут доставить проблемы. Мы с этим уже столкнулись.

По словам Дмитрия Антипова, 18 апреля жители региона обратились в колл-центр из-за того, что перестали показывать два федеральных канала - «Россия 1» и «Россия 24». Оказалось, проблема с партией приставок DVB-T2. Их в магазинах готовы оперативно поменять, нужно только прийти с чеком в тот магазин, в котором приобреталась приставка.

Если у вас есть вопросы по переходу на цифровое ТВ, можете позвонить на горячую линию - 555-115 (с мобильных), 8 (384-2) 555-115 (с городских). Звонок бесплатный.