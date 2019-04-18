Самый богатый замгубернатора Кузбасса заработал 8 миллионов рублей

Заместители губернатора Кузбасса вслед за Сергеем Цивилевым отчитались о доходах за прошлый год. Отметим, что заработки чиновников на порядок скромнее доходов депутатов. Самый обеспеченный народный избранник заработал почти полмиллиарда, тогда как богатейший чиновник - 8 миллионов рублей.

Больше всех в 2018 году заработал заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Его доход составил 8 080 566 рублей. Личной собственностью чиновник не владеет. Панов пользуется квартирой площадью 103 квадратных метра и комнатой в общежитии в 16 квадратов. Супруга замгубернатора заработала 2 527 267 рублей. Она вместе с несовершеннолетними детьми владеет двумя квартирами площадью 103 и 68 квадратных метров. Кроме того, доход каждого ребенка составил 2 125 000 рублей.

Ольга Турбаба заработала почти семь миллионов рублей

Руководитель аппарата администрации Кемеровской области Ольга Турбаба задекларировала доход в размере 6 896 343 рубля. У нее есть участок площадью 1000 квадратных метров с домом в 248 квадратов, а также квартира площадью 48 квадратов. Кроме того, Ольга Турбаба владеет автомобилем Lexus PX 300. Супруг замгубернатора заработал более 3 миллионов рублей. Он владеет квартирой площадью 49,5 квадратных метра и автомобилем Lexus GX 460.

На третьем месте по доходам - заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Малышева. В прошлом году она заработала 6 миллионов рублей. В собственности у нее - участок площадью 470 квадратных метров с домом на 242 квадрата и гараж. Кроме того, Малышева владеет автомобилем Mercedes-Benz GL.

Зам по социальным вопросам Елена Малышева заработала 6 миллионов рублей

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов заработал 4 161 508 рублей. Он владеет двумя участками общей площадью 1616 квадратных метров, а также домом в 314 квадратов, гаражом и нежилым помещением площадью 1359 квадратных метров. Из техники у Орлова есть УАЗ-31514. Отметим, что у замгубернатора есть трое несовершеннолетних детей. Доход одного из них в прошлом году составил 90 тысяч рублей.

Глеб Орлов заработал 4 161 508 рублей. Фото: АКО

Первый замгубернатора Кузбасса Вячеслав Телегин оказался на пятой строчке по уровню доходов. В 2018 году он заработал 3 918 804 рубля. Первый зам владеет тремя участками общей площадью более 3000 квадратных метров, домом в 308 квадратов и квартирой площадью 80 квадратных метров. Кроме того, у него есть автомобиль Lexus LX 570, две моторные лодки, три снегохода и три прицепа.

Меньше других в 2018 году заработал заместитель губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин - 1 731 301 рубль. Немногим больше заработали зам по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов и заместитель по финансам Игорь Малахов. Их заработок - 2,4 и 2,6 миллиона рублей.

Первый замгубернатора Кузбасса Вячеслав Телегин. Фото: АКО

В середине списка - еще три действующих заместителя губернатора Кузбасса. Все они заработали более 3 миллионов рублей. Это замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов, управляющий делами областной администрации Аркадий Шадрин и зам по вопросам образования и науки Елена Пахомова.

Отметим, что сведения о доходах также представили временно отстраненные от должности заместители губернатора, обвиняемые по делу о вымогательстве акций разреза «Инской». Так, Алексей Иванов, находящийся под домашним арестом, заработал 566 тысяч рублей. Второй обвиняемый чиновник, Александр Данильченко, ничего не заработал. Доход его жены составил 972 081 рубль.

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