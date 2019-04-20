Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Светлана Дробина: «Слушай свое сердце и разум»

Светлана Дробина, как и большинство женщин, больше всего в жизни ценит гармонию, семейные ценности и возможность реализовать себя как специалист. А еще – здоровье. Оттого-то в ее жизни всегда есть место спорту.

- Чего я достигла в жизни? Многого. Но почивать на лаврах не собираюсь: ведь столько еще можно достичь, узнать, попробовать! – уверена Светлана.

Лучезарная улыбка Светланы Дробиной. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Светлана Дробина окончила Российскую международную академию туризма, и как тур-менеджер может предложить своим клиентам все самое интересное. А пять лет назад ее жизнь, казавшаяся наполненной до краев, изменилась. Родился сын. А спустя два года – двойняшки. Так что сейчас Светлана каждый свой день проводит в обществе четверых любимых мужчин – сыновей и мужа. А в жизни появились новые краски, новые стремления и ощущение безграничного счастья.

Спорт - это семейное увлечение! ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Младшие дети пока маленькие, так что из всех активностей они пока посещают только детский сад. Старший занимается плаваньем, я – фитнесом, также вместе с мужем посещаем спортзал, - перечисляет Светлана.

К слову, именно супруг, который увлекается гиревым спортом, предложил недавно Светлане попробовать нечто новое – жонглирование гирей. И хрупкая женщина с неожиданной легкостью научилась этому.

Жонглировать гирями? Легко! ФОТО: из личного архива героини публикации.

- А что в этом сложного? – пожимает Светлана плечами. – Я занималась с очень хорошим тренером. Вот и получилось, что для конкурса талантов на «Миссис Кузбасс» научилась жонглировать гирями по 8 и 12 килограмм.

К слову, поучаствовать в конкурсе Светлане предложила ее сестра: она сама в прошлом участвовала в «Миссис Кузбасс» и с восторгом говорила о конкурсе. А родные и близкие поддержали маму трех сыновей в ее желании попробовать что-то новое. Светлана уверена: новый опыт обязательно принесет массу позитива!

Светлана и три ее сына. ФОТО: из личного архива героини публикации.

- Всегда нужно мыслить позитивно, - открывает секрет своей лучезарной улыбки Светлана Дробина. – Не останавливаться на достигнутом, быть оптимисткой, свой оптимизм передавать своим детям. Слушать свое сердце и разум - вот и весь секрет!

К слову, на нашем сайте идет голосование: победительница станет «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Светлану, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи – лента "Миссис"Комсомольская правда".