2019-04-19T05:39:01+03:00
Досуг

Как провести выходные в Кемерове

Афиша для всей семьи
Кирилл ЧАЩИН
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Спектакль «Человек и джентльмен». Фото: Музыкальный театр Кузбасса.Спектакль «Человек и джентльмен». Фото: Музыкальный театр Кузбасса.
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Все смешалось!

В эту субботу Музыкальный театр Кузбасса представляет премьерный спектакль «Человек и джентльмен». Он поставлен по пьесе знаменитого итальянского драматурга, режиссера и актера Эдуардо де Филиппо.

История начинается с того, что труппа провинциальных артистов приезжает в курортный городок, и жизнь превращается в сплошное недоразумение. Театр и действительность перемешиваются причудливым образом, создавая массу комедийных ситуаций, из которых оказывается не так-то просто выбраться. Главный герой Дженнаро, директор и первый актер труппы, пытается утихомирить страсти, уладить неприятности, но это у него плохо получается. Даже наоборот, он все время попадает в различные передряги.

Главная интрига спектакля - кто же в конечном итоге останется в ответе за все, что произошло, кто в этой истории человек и джентльмен, а кто вряд ли достоин этих званий.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

20 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: от 200 до 800 рублей

Две души

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на премьеру спектакля «Фотоаппараты». Это история повествует о том, как важно научиться видеть красоту в простых вещах.

Сюжет пьесы современного драматурга Петра Гладилина начинается со случайной встречи в универмаге двух молодых женщин, школьных подруг. Обе они находятся на пятой неделе беременности. Будущие мамы приезжают на дачу, где дышат свежим воздухом, пьют деревенское молоко и говорят о жизни. Но не они будут главными героями спектакля «Фотоаппараты». Героями будут две души их будущих, еще не родившихся детей - мальчика и девочки, у которых еще и имен-то нет. Есть только фамилии - Топорков и Говоркова. Но они уже - ребята самостоятельные.

Ночью, дождавшись, когда их будущие мамы заснут, дети отправляются на прогулку - в свое первое путешествие по жизни, радостно и жадно открывая для себя то, к чему мы давно привыкли: звездное небо, сияющую луну, блеск ночной реки. Но видят все это гораздо четче, ярче, бесконечно удивляясь всему, и поэтому беспрестанно фотографируют и фотографируют.

- Многое произойдет за эту короткую летнюю ночь - неожиданные встречи и события… Текст пьесы постоянно балансирует на тончайшей грани смешного и серьезного. И хотя этих двух героев - Топоркова и Говорковой - в реальной жизни еще нет, но их судьбы уже складываются по-разному, - рассказывают в театре. - Спектакль «Фотоаппараты» о нашей мимолетной и скоротечной жизни, о неповторимости каждого мгновения, о маленьких радостях и большом счастье, о том, как важно научиться видеть красоту в простых вещах, ощущая всю полноту земного бытия.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

19 апреля, начало в 18.30

Цена билетов: 400 рублей

Театр для детей и молодежи зовет на премьеру. Фото: архив театра

Театр для детей и молодежи зовет на премьеру. Фото: архив театра

Навстречу к Царевне

Кемеровский театр кукол приглашает маленьких зрителей вместе с родителями на премьерный спектакль «Летучий корабль».

Сюжет спектакля закручивается с того, что выходит царский указ: кто построит царю корабль, чтоб и по морям ходил, и под облаками летал, - за того царь свою дочку выдаст. И вот главный герой Ванька-дурак отправляется в путешествие навстречу Царевне. Ему предстоит пройти нелегкий путь, наполненный опасностями и приключениями.

- В этой сказке, как и в первоисточнике, есть актуальная тема подчиненности стереотипам. Мы все знаем, что можно делать, а что нельзя. Дурак же - это не глупый человек, а тот, кто не знает каких-то законов. По сути, это гений, который создает прекрасное, не задумываясь о том, насколько это реально, - отмечает режиссер спектакля Сергей Ягодкин.

Кемеровский областной театр кукол

ул. Весенняя, 18

18 апреля, начало в 18.30

Цена билетов: от 200 до 350 рублей

Сцена из спектакля «Летучий корабль». Фото: Театр кукол

Сцена из спектакля «Летучий корабль». Фото: Театр кукол

Шопен и Шишкин

Талантливый молодой пианист из Москвы Дмитрий Шишкин даст концерт на сцене кемеровской филармонии. Музыкант исполнит произведения Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, Николая Метнера и Александра Скрябина.

Дмитрия Шишкина называют вундеркиндом в мире музыки: он начал обучаться искусству фортепианной игры в два с половиной года, первый сольный концерт состоялся, едва музыканту исполнилось три года, а в шесть лет Дмитрий выступил с Уральским камерным оркестром.

Благодаря высокому профессиональному мастерству и яркой творческой индивидуальности Дмитрий Шишкин добился высоких результатов на самых престижных конкурсах и фестивалях.

Пианист из Москвы Дмитрий Шишкин. Фото: филармония Кузбасса

Пианист из Москвы Дмитрий Шишкин. Фото: филармония Кузбасса

За свою игру он был отмечен на конкурсе Top of the World в Норвегии, на конкурсе Фредерика Шопена в Варшаве и получил специальный приз за лучшее исполнение концерта Моцарта в конкурсе имени Ферруччо Бузони в Больцано.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

21 апреля, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 700 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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