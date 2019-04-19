2019-04-19T07:41:30+03:00
Общество

Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Наталья Одинцова: «Всегда нужно мыслить позитивно»

Красавица-мама самой прекрасной дочки
Екатерина РОМАНОВА
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Участница конкурса "Миссис Кузбасс 2019" Наталья Одинцова. ФОТО: личный архив героини публикации.Участница конкурса "Миссис Кузбасс 2019" Наталья Одинцова. ФОТО: личный архив героини публикации.
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Нежная, тонкая и звонкая Наталья Одинцова уверена: если ты мыслишь позитивно, то и в жизни все будет хорошо. Впрочем, она это уже доказала своим примером.

Наталья Одинцова всегда старается мыслить позитивно. ФОТО: личный архив героини публикации.

Наталья Одинцова всегда старается мыслить позитивно. ФОТО: личный архив героини публикации.

Наталья окончила новокузнецкую школу №19 (железнодорожную), получила высшее образование, стала экономистом и устроилась работать на РЖД. А потом жизнь разделилась пополам, и этим самым переломным моментом стало рождение дочки Маши. Желанная, долгожданная и безусловно любимая девочка рождалась тяжело. Потом были больницы, бесконечные обследования, реабилитация и – диагноз, которого так боятся родители – ДЦП.

Детям нужно дарить много любви и нежности, чтобы они сами в будущем были способны любить ФОТО: личный архив героини публикации.

Детям нужно дарить много любви и нежности, чтобы они сами в будущем были способны любить ФОТО: личный архив героини публикации.

И эти три буквы распахнули двери в новый мир – вроде, хорошо знакомый, но при этом неизведанный. Жизнь стала полнее, насыщеннее, многограннее, а давно известные вещи открылись с неожиданной стороны.

Маша, как любой другой ребенок, пошла в детский сад. Танцы, песни, ЛФК, бассейн, театральная студия – все это было и есть в ее жизни.

Тонкая и звонкая Наталья Одинцова. ФОТО: личный архив героини публикации.

Тонкая и звонкая Наталья Одинцова. ФОТО: личный архив героини публикации.

- Я сейчас заново учусь в школе, вместе с дочкой. Каждый день мы с ней вместе ходим в школу, сопровождаю Машу на всех уроках, - смеется Наталья. – Маша учится во втором классе общеобразовательной школы. Она не может сама писать, и мы освоили технику печатания. Со второго класса изучает английский язык, учится только на «четверки» и «пятерки»!

А одним из главных достижений Наталья считает то, что в шесть лет Маша стала ходить самостоятельно!

Наталья уверена: мир прекрасен и многогранен. Надо лишь позволить себе увидеть это. ФОТО: личный архив героини публикации.

Наталья уверена: мир прекрасен и многогранен. Надо лишь позволить себе увидеть это. ФОТО: личный архив героини публикации.

Наталья уверена: детям нужно дарить много любви и нежности, чтобы они сами в будущем были способны любить, сопереживать, выросли достойными людьми. А еще – показывать, насколько интересен и многогранен окружающий мир и люди в нем. Наталья всегда вместе с Машей, но есть у нее и время на себя, друзей, на горные лыжи и фитнес, кафе и шопинг. Наверное, именно такая женщина – открытая миру, с благодарностью принимающая все подарки судьбы (даже если они не всегда приятны) и достойна главной короны конкурса.

Две голубоглазые красавицы. ФОТО: личный архив героини публикации.

Две голубоглазые красавицы. ФОТО: личный архив героини публикации.

На нашем сайте идет голосование: победительнице достанется титул «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Наталью, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи - лента «Миссис «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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