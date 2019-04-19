2019-04-19T13:18:24+03:00
Общество

Первый автобан в Кузбассе достроят к 15 августа

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев рассказал о ходе строительства автобана в Кузбассе Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"Сергей Цивилев рассказал о ходе строительства автобана в Кузбассе Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, как идет строительство автобана. Его планируется закончить к 15 августа текущего года.

С работами на участке высокоскоростной автотрассы Кемерово - Ленинск-Кузнецкий с разрешенной скоростью 130 километров в час глава региона ознакомился по пути в Новокузнецк.

Автобан строится в регионе с 2005 года. За это время открыто движение на 50 километрах дороги. В данный момент достраивается завершающий участок протяженностью 17,6 километра от села Чусовитино до поселка Демьяновка. Он является соединительным звеном автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк. С вводом его в эксплуатацию появится дорога в четыре полосы, соединяющая два самых крупных города Кузбасса.

Сейчас на объекте работают 170 единиц техники и 250 человек. Чтобы избежать простоя, дорожники заранее завезли щебень, приобрели барьерное ограждение. Почти достроены два путепровода - на Демьяновской развязке и на пересечении с поселком Новый. В мае завершатся работы через реку Чесноковку, а в июне планируется обработать земляное полотно на развязке. Строители уже заняты дорожной одеждой: приступили к ее щебеночным слоям, а на следующей неделе займутся бетоном. К укладке асфальта готовы приступить уже в начале мая.

- Кузбасс благодарен президенту России за дополнительное финансирование, направленное в прошлом году на строительство автобана. Это позволило за 2018 год сделать больше намеченного и закончить его с опережением графика. Я уверен, что строители все выполнят в срок и качественно, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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