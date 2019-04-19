Как провести выходные в Новокузнецке
Зажигаем «Огни Грузии»!
Спешим на шоу «Королевского национального балета Грузии».
«Королевский национальный балет» - это кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение, которыми наполнены все номера. Впрочем, программа «Огонь Грузии» - это яркий, красочный, лиричный спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Здесь эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями перемежаются лирическими композициями. Чарующий мир, созданный «Королевским национальным балетом», гармонично сочетает в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин. А яркие костюмы и увлекательная сюжетная линия приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене, с момента открытия занавеса до финального выхода артистов.
К слову, «Королевский национальный балет Грузии»с 1990 года по сегодняшний день выступает на лучших площадках мира - Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, десять раз проходили гастроли в Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле… А теперь побывать на новой шоу-программе театра сможете и вы.
ДК «Алюминщик»
ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55
21 апреля, начало в 18.00
Цены билетов: от 1200 до 2800 рублей
Огни Грузии. ФОТО: kremlinpalace.org
«Библионочь-2019, или Весь мир - театр!»
Смотрим спектакли, слушаем рок и получаем роли в библиотеке имени Гоголя.
«Библионочь-2019» все ближе и ближе, а значит, у каждого новокузнечанина и гостя города есть шанс попасть в библиотеку в то время, когда она обычно закрыта. Что там можно увидеть? Много интересного, причем такого, чего обычно в библиотеке нет.
Так, театр «СинТезис» покажет одноактный спектакль «Предложение». «Оранжевый театр» научит ребятишек актерскому мастерству. Для юных зрителей и их родителей пройдет театральная викторина «Поиграем в сказку», а также мастер-класс по росписи масок. В фотозоне можно будет примерить на себя шляпы проекта «Три толстяка», а в литературно-театральном буфете отведать такие блюда, какие в обычных буфетах не подают. К слову, здесь можно обучиться искусству карвинга из овощей и фруктов.
Пьеса под названием «К нам едет… режиссер» обещает быть незабываемой! Если вы мечтали о главной роли, вы ее получите на мастер-классе, пройдете кастинг в театральную студию для взрослых. А яркой завершающей точкой станет драйвовый концерт «Рок-обострение», на котором сыграют The Road, «Два Злодея», «ЖБФ» и «Кайлас». К слову, «Рок-обострение» - единственное платное мероприятие «Библионочи».
ЦГБ имени Гоголя
ул. Спартака, 11, т.: (384-3) 74-34-01
19 апреля, начало в 18.00, завершение в 23.00
Вход свободный
Цена билетов на «Рок-обострение»: 200 рублей
Все - на "Библионочь"! Фото: Библиотека имени Гоголя.
«Квартирник» Сергея Ермакова
От «Деревенской любви» до «Бус» и «Удиви».
Сергей Ермаков - одна из ярких фигур Новокузнецка-творческого, актер Новокузнецкого драматического театра, композитор, музыкант и исполнитель. Его «Деревенскую любовь» и «Утренний дождь», «Гимн болельщиков ХК «Металлург», «Гимн 400-летия Новокузнецка» отлично известны горожанам и не только. Впрочем, исключительно этими песнями творчество Ермакова не ограничивается. Мелодичные и лиричные, озорные и хулиганские, нежные и яркие - таковы композиции Сергея Ермакова.
Одной из ярких точек в творчестве Ермакова станет концерт «Квартирник». Энергия живого звука, харизма самого Сергея и его музыкантов и потрясающие композиции - вот что ждет зрителей. К слову, в программу вошли как ставшие легендой «Деревенская любовь» и «Пластмассовый мальчик», так и акустические произведения последних лет. В общем, «Квартирник» обещает быть по-домашнему теплым и по-ермаковски заводным!
Дом творческих союзов
пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-55-01
22 апреля, начало в 19.00
Цена билетов: 200 рублей
«Квартирник» Сергея Ермакова. ФОТО: Валерий Волков.
Ельцин.gif
Смотрим эскиз спектакля и задумываемся о будущем.
Кто такой Ельцин и беременна ли Танька? Что лучше - ностальгия по прошлому или жизнь в ожидании будущего? Каково это - жить на переломе эпох? На эти и многие другие вопросы можно попытаться найти ответ на эскизе спектакля «Ельцин.gif».
Вот, например, Анечка дружит с Танькой, которая беременна, но вообще нет. Анечка кормит в подвале Бориса, который почти президент, только кот. Анечка играет в «Сегу». Анечка учится в начальной школе. Взрослые пьют, шахты затапливают, сок разводят, рубль деноминируют, тетя Ася приехала, Ельцин уйдет - это если кратко.
А если подробно, то это пьеса в стихах о 90-х, которая становится абсурдным гимном времени и попыткой его переосмысления. И в конце концов приходит осознание, что никакого прошлого не было, а есть лишь грядущая, неведомая эпоха, которая так далека и так непонятна тому, что происходит здесь и сейчас.
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43
21 апреля, начало в 16.00
Цена билетов: 250 рублей
Ельцин.gif. ФОТО: Новокузнецкий драматический театр.
ИСТОЧНИК KP.RU