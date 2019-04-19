Как провести выходные в Новокузнецке

Зажигаем «Огни Грузии»!

Спешим на шоу «Королевского национального балета Грузии».

«Королевский национальный балет» - это кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение, которыми наполнены все номера. Впрочем, программа «Огонь Грузии» - это яркий, красочный, лиричный спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Здесь эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями перемежаются лирическими композициями. Чарующий мир, созданный «Королевским национальным балетом», гармонично сочетает в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин. А яркие костюмы и увлекательная сюжетная линия приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене, с момента открытия занавеса до финального выхода артистов.

К слову, «Королевский национальный балет Грузии»с 1990 года по сегодняшний день выступает на лучших площадках мира - Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, десять раз проходили гастроли в Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле… А теперь побывать на новой шоу-программе театра сможете и вы.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

21 апреля, начало в 18.00

Цены билетов: от 1200 до 2800 рублей

Огни Грузии. ФОТО: kremlinpalace.org

«Библионочь-2019, или Весь мир - театр!»

Смотрим спектакли, слушаем рок и получаем роли в библиотеке имени Гоголя.

«Библионочь-2019» все ближе и ближе, а значит, у каждого новокузнечанина и гостя города есть шанс попасть в библиотеку в то время, когда она обычно закрыта. Что там можно увидеть? Много интересного, причем такого, чего обычно в библиотеке нет.

Так, театр «СинТезис» покажет одноактный спектакль «Предложение». «Оранжевый театр» научит ребятишек актерскому мастерству. Для юных зрителей и их родителей пройдет театральная викторина «Поиграем в сказку», а также мастер-класс по росписи масок. В фотозоне можно будет примерить на себя шляпы проекта «Три толстяка», а в литературно-театральном буфете отведать такие блюда, какие в обычных буфетах не подают. К слову, здесь можно обучиться искусству карвинга из овощей и фруктов.

Пьеса под названием «К нам едет… режиссер» обещает быть незабываемой! Если вы мечтали о главной роли, вы ее получите на мастер-классе, пройдете кастинг в театральную студию для взрослых. А яркой завершающей точкой станет драйвовый концерт «Рок-обострение», на котором сыграют The Road, «Два Злодея», «ЖБФ» и «Кайлас». К слову, «Рок-обострение» - единственное платное мероприятие «Библионочи».

ЦГБ имени Гоголя

ул. Спартака, 11, т.: (384-3) 74-34-01

19 апреля, начало в 18.00, завершение в 23.00

Вход свободный

Цена билетов на «Рок-обострение»: 200 рублей

Все - на "Библионочь"! Фото: Библиотека имени Гоголя.

«Квартирник» Сергея Ермакова

От «Деревенской любви» до «Бус» и «Удиви».

Сергей Ермаков - одна из ярких фигур Новокузнецка-творческого, актер Новокузнецкого драматического театра, композитор, музыкант и исполнитель. Его «Деревенскую любовь» и «Утренний дождь», «Гимн болельщиков ХК «Металлург», «Гимн 400-летия Новокузнецка» отлично известны горожанам и не только. Впрочем, исключительно этими песнями творчество Ермакова не ограничивается. Мелодичные и лиричные, озорные и хулиганские, нежные и яркие - таковы композиции Сергея Ермакова.

Одной из ярких точек в творчестве Ермакова станет концерт «Квартирник». Энергия живого звука, харизма самого Сергея и его музыкантов и потрясающие композиции - вот что ждет зрителей. К слову, в программу вошли как ставшие легендой «Деревенская любовь» и «Пластмассовый мальчик», так и акустические произведения последних лет. В общем, «Квартирник» обещает быть по-домашнему теплым и по-ермаковски заводным!

Дом творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-55-01

22 апреля, начало в 19.00

Цена билетов: 200 рублей

«Квартирник» Сергея Ермакова. ФОТО: Валерий Волков.

Ельцин.gif

Смотрим эскиз спектакля и задумываемся о будущем.

Кто такой Ельцин и беременна ли Танька? Что лучше - ностальгия по прошлому или жизнь в ожидании будущего? Каково это - жить на переломе эпох? На эти и многие другие вопросы можно попытаться найти ответ на эскизе спектакля «Ельцин.gif».

Вот, например, Анечка дружит с Танькой, которая беременна, но вообще нет. Анечка кормит в подвале Бориса, который почти президент, только кот. Анечка играет в «Сегу». Анечка учится в начальной школе. Взрослые пьют, шахты затапливают, сок разводят, рубль деноминируют, тетя Ася приехала, Ельцин уйдет - это если кратко.

А если подробно, то это пьеса в стихах о 90-х, которая становится абсурдным гимном времени и попыткой его переосмысления. И в конце концов приходит осознание, что никакого прошлого не было, а есть лишь грядущая, неведомая эпоха, которая так далека и так непонятна тому, что происходит здесь и сейчас.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

21 апреля, начало в 16.00

Цена билетов: 250 рублей