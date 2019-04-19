«Увеличим пенсию»: как в Кузбассе обманули 10 тысяч пенсионеров

Года два назад в Кузбассе, как и во многих других регионах, появились фирмы, которые стали обещать пенсионерам золотые горы на ровном месте. Эти люди убеждали пенсионеров в том, что Пенсионный фонд их обманывает - специально занижает стаж, чтобы сэкономить на выплатах. Многие кузбассовцы поверили рекламе и потеряли деньги.

С конца 2017 года в Пенсионный фонд начали поступать заполненные по шаблону обращения от жителей региона. Во всех них были указаны персональные данные, несколько листов ссылок на нормативные акты и расплывчатое объяснение сути вопроса.

«Меня волнует правильность ведения моего пенсионного дела… Я полагаю, что могу стать жертвой несправедливости в отношении начисления моей пенсии», - было написано во всех обращениях.

Такие послания также стали получать аппарат уполномоченного по правам человека, прокуратура и другие госорганы. Работники Пенсионного фонда выяснили, что обращения от граждан составляют коммерческие фирмы, чья реклама идет в том числе на федеральных каналах. Большая часть этих предприятий была зарегистрирована в Калининграде.

- Кузбассовцев убеждают, что их обманули и им положен перерасчет, положены большие доплаты. Им говорят, что Пенсионному фонду дано негласное распоряжение экономить денежные средства, - рассказывает заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области Ольга Фалалеева. - Затем фирма навязывает платную юридическую услугу, которая заключается в заполнении нескольких шаблонных обращений. Стоимость услуги составляет 8000 рублей и более. Некоторые пенсионеры платят и 15, и 20, и 30 тысяч рублей. Зачастую обращения заполнены с ошибками. Эти юристы забывают в тексте менять фамилии и даты рождения.

Фирмы говорили пожилым людям, что их обманывает Пенсионный фондФото: Евгения ГУСЕВА

Аферисты придумывают разнообразные выплаты, которые человеку непременно положены. Например, обещают доплату по 2300 рублей за каждого ребенка. Обещания доходят до суммы в 150 тысяч рублей.

Многие люди верят в скорую прибавку. В 2017 году в фонд поступило 1500 обращений, в 2018-м - 3700, а за три месяца 2019 года - 5600 обращений. В общем, на удочку таким образом попали 10 800 жителей Кузбасса.

- Мы изучаем каждое такое обращение. Ни одного случая нарушения пенсионного законодательства не выявлено. Все правильно начислено и выплачено этим гражданам, - отмечает Ольга Фалалеева. - Когда мы об этом сообщаем людям, они в недовольстве идут к нам и требуют перерасчета, а также деньги, отданные фирме.

По словам Ольга Фалалеевой, сотрудники фонда под видом недовольных пенсионеров даже ходили в такую организацию. Оказалось, что выносить договор из офиса юристы не дают и всеми силами убеждают сразу заключить соглашение, даже если нет паспорта и денег: предлагают оставить залог или оформить кредит.

Некоторые пострадавшие от действий фирм обращаются потом за помощью к квалифицированным юристам. Однако сам договор между конторой и пенсионером составлен правильно. В нем сказано, что человек платит за составление заявления, а не за гарантированную выплату. Доказать тут что-то сложно. Потому судебной практики по таким делам пока нет.

- Вся проблема в этой ситуации - это непрочитанные договоры. Потому что пенсионеры слушают и доверяют. А договоры необходимо обязательно читать, лучше со своим юристом, - говорит Елена Ларина, практикующий юрист, член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области.

Елена Ларина отмечает, что прежде, чем заключать договор с юристом, необходимо попросить его показать диплом, а также решения судов по делам, которые он выиграл, чтобы понять, есть ли у него судебная практика.

И специалисты Пенсионного фонда, и аппарата уполномоченного по правам человека говорят о том, что обратиться к ним с запросом можно напрямую и для этого не нужно тратить деньги.

Обманутым пенсионерам почти невозможно вернуть заплаченные деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жалобы от десятка пострадавших кузбассовцев, а также обращения от Пенсионного фонда и прокуратуры сейчас рассматривает УФАС. Ведомство изучает рекламу, которую фирмы давали в СМИ.

- Эта реклама вводит в заблуждение, поскольку в ней сказано: «бесплатные консультации», но на самом деле заключались платные договоры, - отметила Елена Каминская, начальник отдела рекламы, недобросовестной конкуренции и финансовых рынков УФАС по Кемеровской области.

По словам Елены Каминской, одному из пострадавших пенсионеров удалось вернуть деньги после того, как ФАС признала рекламу ненадлежащей.