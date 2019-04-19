Семилетний мальчик выпрыгнул с шестого этажа горящего дома в Новокузнецке

В Новокузнецке семилетний мальчик спрыгнул с балкона на шестом этаже и серьезно пострадал. В квартире, где он находился вместе с отцом, произошел пожар.

Вечером 18 апреля на улице Косыгина загорелась многоэтажка. В квартире на шестом этаже, где находился очаг пожара, в тот момент были мужчина и семилетний мальчик. Ребенка новокузнечанин вытолкнул на балкон, закрыв дверь, и попытался самостоятельно справиться с огнем, но не смог.

По словам очевидцев, когда на место прибыли пожарные, у них не получилось развернуть высотную технику из-за плотно припаркованных во дворе машин. Тогда они приняли решение пробираться в квартиру через дверь. В задымленном помещении сотрудники газодымозащитной службы нашли мужчину и вывели его на воздух. Пожарные знали, что на балконе стоит мальчик, и сразу же стали пробираться к двери балкона. Однако когда они открыли дверь, мальчика там не оказалось.

- Внизу сердобольные соседи растянули одеяло и предложили мальчику спрыгнуть. Может быть, ребенок запаниковал, потому что прямой угрозы его жизни не было, и прыгнул, - рассказала новокузнечанка Ольга.

В результате мальчик травмировался - его увезли в реанимацию. Очевидцы отмечают, что пожарные вышли на балкон буквально через несколько секунд после прыжка ребенка. Как стало известно «Комсомолке», сейчас мальчика уже перевели в обычное отделение.

В Главном управлении МЧС Кузбасса изданию подтвердили, что в результате пожара в многоэтажке на Косыгина пострадал один человек.

- Самостоятельно эвакуировалось 13 человек. Звеном газодымозащитной службы спасен хозяин квартиры. Один человек травмирован не факторами пожара. Причина устанавливается, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.