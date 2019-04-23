Бригадир компании «СУЭК-Кузбасс» стал первым в конкурсе «Лучший в области охраны труда»

Бригадир участка №3 шахты имени А. Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» Дмитрий Распопов стал обладателям сертификата на получение легкового автомобиля.

Такой награды горняк удостоился по итогам проводимого в компании конкурса «Лучший в области охраны труда» среди производственных подразделений.

В АО «СУЭК-Кузбасс» действует целая система стимулов для соблюдения правил безопасности. Одним из них вот уже четвертый год является конкурс «Лучший в области охраны труда». Основные его задачи - формирование устойчивой мотивации работников на знание и соблюдение норм и правил по охране труда, укрепление трудовой и технологической дисциплины.

Ежемесячно по количеству набранных баллов определяются лучшие коллективы по трем основным группам: участки по добыче и шахтного транспорта конвейерного (ШТК); участки подготовительные; участки вспомогательные и обогатительные фабрики. Победители и призеры награждаются кубками, вымпелами, премиями.

По итогам первого полугодие и в целом за год определяется лучшее угледобывающее предприятие в области охраны труда, которое также поощряется кубком и солидной премией. В 2018 году таким победителем признано шахтоуправление имени А.Д. Рубана. И впервые в истории конкурса предприятию было дано еще право - выбрать одного работника для награждения автомобилем. Таковым стал бригадир проходчиков Дмитрий Распопов. Критерием послужило то, что подготовительный участок №3, где работает его коллектив, четырежды за год признавался лучшим в своей номинации, при этом успешно выполняя производственные задания. За последние пять лет в бригаде не было ни одного случая травматизма. Немалая заслуга в такой высокопрофессиональной работе принадлежит бригадиру, его умению правильно и безопасно организовать выполнение сменных нарядов, внимательно и требовательно относится к соблюдению рабочими трудовой дисциплины.

- Я, конечно, рад такой награде, но это, прежде всего, заслуга всего коллектива, - говорит Дмитрий Распопов. - В последние годы на шахте, в компании очень многое делается для создания безопасных условий труда. И на самом деле уже вошло в привычку, что пошел в шахту - на тебе обязательно должны быть защитные очки. Самоспасатели у нас теперь поясные - тоже всегда на тебе. Техника новая постоянно приходит - труд в проходке становится полегче. И люди стали бережней к самим себе относится. Есть понимание, что сохраненное собственное здоровье - вот действительно главная награда за безопасный труд.