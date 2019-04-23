Ест собак и сдирает шкуры: Кемеровчане в шоке от соседа

Жительница Кемерова рассказала о соседе, который есть собак, а их шкуры вывешивает на своем заборе. Горожанка опубликовали жуткие фото.

«Хочу рассказать о непростой ситуацией. Год назад купили дом на Бутовке, сосед попался, мягко говоря, странный, а странность его заключается в том, что он ест собак, а шкуры вывешивает на забор!», – написала горожанка в соцсети.

Женщина отметила, что ее маленькие дети вынуждены видеть эту картину. Сам сосед на разговор не идет. Соседи даже вызывали полицию и писали заявление на живодера, однако пока ничего не изменилось.