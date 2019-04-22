Участница конкурса «Миссис Кузбасс 2019» Ксения Полукарова: «Музыка – мое вдохновение!»

Сейчас для Ксении Полукаровой весь мир сосредоточен на одном маленьком человечке: дочке. Ей чуть больше года, поэтому малышка только-только начинает открывать для себя мир. И Ксения тоже – вместе с дочкой.

- Дочь увлечена изучением мира во всех его проявлениях. Вода в лужах, земля в горшках с цветами, содержимое кухонных ящиков… В общем ее интересует все! – с умилением рассказывает Ксения. – А я… я наслаждаюсь материнством - любовью, заботой, ответственностью. Стараюсь безусловно принимать личность маленького человека.

Активная и деятельная Ксения после рождения дочки на время приостановила лишь активные занятия спортом и вокалом. При этом по-прежнему ведет бизнес (собственный магазин детской и подростковой обуви) и черпает вдохновение в музыке и пении.

Ксения уверена: во всем нужно видеть хорошее. ФОТО: личный архив героини публикации.

- Мой источник вдохновения в музыке, когда слушаю или исполняю ее, - признается Ксения. – Люблю петь. На сегодняшний день являюсь участником 2 сезона проекта «Петь - это просто», «Петь могут все», лауреатом III степени регионального фестиваля-конкурса «Моя звезда», лауреатом III степени международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «MIX» в категории эстрадный вокал.

Впрочем, как только дочь немного подрастет, она, наверняка, разделит все увлечения мамы: музыка, спорт, катание на лошадях. Пока же она, как и все остальные члены семьи поддерживает маму на конкурсе «Миссис Кузбасс 2019». Когда-то давно, еще будучи школьницей, Ксения прошла кастинги конкурса «Мисс Кузбасс», но участвовать не стала. Теперь же она решила добавить в свою жизнь немного ярких красок, поучить толчок для дальнейшего развития, поучаствовать в празднике красоты. И дочка, глядя на маму, наверняка, захочет стать такой же – красивой, доброй, любящей и умеющей сочетать семью, бизнес и увлечения.

- Нужно принимать с благодарностью все, что происходит, и тогда реальность изменится в лучшую сторону, - уверена Ксения.

Ксения увлекается спортом, вокалом, верховой ездой. Но сейчас в ее жизни самое главное - воспитание дочери. ФОТО: личный архив героини публикации.

На нашем сайте идет голосование: победительнице достанется титул «Миссис «Комсомольская правда».. Вы можете поддержать Ксению Полукарову, проголосовав за нее. И, возможно, именно ее голову украсит главная корона конкурса, а плечи - лента «Миссис «Комсомольская правда».

сторону.