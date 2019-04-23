Медсестры в Анжеро-Судженске протестуют против сокращений

Младшие медсестры акушерского отделения горбольницы Анжеро-Судженска пообещали начать голодовку. Женщины хотят привлечь внимание к массовому сокращению санитарок.

По данным профсоюза работников здравоохранения «Действие», 21 апреля в Анжеро-Судженске прошла акция протеста против сокращения младшего медперсонала. Младшая медсестра Марина Агаркова зачитала резолюцию, которую протестующие собираются отправить президенту.

«Позиция руководства больницы, органов Росздравнадзора… не оставили нам иного выхода, как начать голодовку протеста против массового сокращения санитарок и младших медсестер. Часть сотрудниц переводится в уборщицы, часть будет просто уволена. Фактически речь идет о почти полной ликвидации категории младшего медицинского персонала в Анжеро-Судженске, что самым отрицательным образом скажется на пациентах нашего города», – завила Марина Агаркова.

Сотрудники больницы отметили, что требуют отмены приказа о сокращении младшего медицинского персонала. С 24 апреля младшие медсестры акушерского отделения Марина Агаркова и Валентина Львова собираются объявить голодовку.

Как отмечает главврач городской больницы Анжеро-Судженска Ольга Козлова, никаких уведомлений о том, что сотрудники собираются объявлять голодовку, не поступало. Одна из указанных санитарок ушла на больничный, у второй на 24 апреля выпадает выходной.

Руководство больницы отмечает, что младшие медицинские сестры по уходу за больными в акушерском отделении относятся к категории младшего медицинского персонала. К этой же категории относится и санитарка. Эти должности не предусматривают наличие специального медицинского образования. В их обязанности входят уход за тяжелыми пациентами – мытье, чистка зубов, стрижка ногтей, бритье, замена подгузников, переодевание и так далее, а так же уборка помещений лечебных отделений больницы.

Еще с февраля 2016 года вступил в силу Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал», утвержденный приказом Минтруда. Согласно Трудовому кодексу, требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. В связи с обязательностью применения профстандарта, медучреждения вносят изменения в штатное расписание. Как правило, должности младшего медицинского персонала, трудовая функция по которым не соответствует профессиональному стандарту, заменяются на такие должности как уборщик служебных, буфетчик, кастелянша и другие.

По словам главного врача больницы, в последние годы, наблюдается значительное снижение численности населения Анжеро-Судженска, а значит - сокращаются и объемы оказываемой медицинской помощи. С 2015 года уменьшилось количество больных, которые лечились в стационаре. За последние четыре года количество родов уменьшилось на 33 процента. Количество же санитаров и младших медицинских сестер утверждается в соответствии с числом пациентов, нуждающихся в уходе. В стационаре больницы для ухода за пациентами работают 39 санитарок, в реанимационном, хирургическом, акушерском, терапевтическом, неврологическом, онкологическом отделениях и операционном блоке.

Руководство больницы предлагает младшим медработникам перевод на должность уборщиков, чтобы привести наименование должностей в соответствие функциям, которые выполняет работник. Более 90 работников написали заявление на перевод и работают в плановом режиме.

О полной ликвидации младшего медицинского персонала в Анжеро-Судженской городской больнице вообще не может быть и речи, говорит Ольга Козлова.