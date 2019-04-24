2019-04-24T14:26:03+03:00
Происшествия

Первый лесной пожар произошел в Юргинском районе

Площадь пожара составила шесть гектаров
Екатерина РОМАНОВА
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Первый лесной пожар произошел в Юргинском районе. ФОТО: администрация Кемеровской области.Первый лесной пожар произошел в Юргинском районе. ФОТО: администрация Кемеровской области.
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Первый в этом году лесной пожар, площадь которого составила шесть гектаров, ликвидировали в Юргинском районе. С огнем боролись подразделение МЧС и добровольная пожарная дружина.

В течение нескольких часов 23 апреля добровольная пожарная дружина, лесопожарная бригада департамента лесного комплекса и специалисты МЧС боролись с лесным пожаром в Юргинском лесничестве. Сжигание растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения привело к низовому пожару, площадь которого составила шесть гектаров. Всего же в этот день в Юргинском лесничестве было зафиксировано восемь термоточек.

- По данным информационной системы дистанционного космического мониторинга лесных пожаров (ИСДМ) Рослесхоза, за вчерашний день на территории региона зафиксировано 20 термических точек на землях Беловского, Кемеровского, Мариинского, Новокузнецкого, Промышленновского и Юргинского лесничеств, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. - Всего с начала пожароопасного сезона на территории Кемеровской области, по данным ИСДМ Рослесхоза, зарегистрировано 115 термических точек.

На всех территориях, где наблюдается высокий класс пожароопасности, ведется наземное патрулирование силами 19 мобильных групп, состоящих из 85 лесных пожарных и 19 единиц лесопожарной техники. Также в оперативной готовности находятся 17 мобильных групп, включающих 221 лесного пожарного и 17 единиц лесопожарной техники.

В предстоящие выходные и праздничные дни специалисты особое внимание будут уделять лесным участкам, где любят отдыхать кузбассовцы, чтобы уберечь от огня ценные хвойные посадки и те места, где уже случались пожары.

- В этом году рано сошел снег. С прошлого года осталось много сухой травы, которую некоторые жители поджигают, не задумываясь о последствиях. Поджоги, в том числе разведение костров в лесу, может привести к пожарам на территории лесного фонда и жилого сектора, - отметил заместитель губернатора Алексей Харитонов. - В настоящее время в области объявлен пожароопасный период. Сейчас запрещены любые палы. За нарушения увеличены штрафы в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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