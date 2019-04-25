Водитель школьного автобуса в Кузбассе избил и унизил подростка

Неприятный инцидент произошел в Ленинске-Кузнецком. Здесь водитель школьного автобуса решил наказать девятиклассника за опоздание. Мужчина ударил ребенка и прилюдно унизил.

Об инциденте, который произошел несколько дней назад, стало известно только сейчас: очевидцев конфликта попросили не рассказывать об этом родителям. А в тот день в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района девятиклассник решил проводить девушек и из-за этого опоздал на автобус. Когда же он зашел в салон, водитель ударил его за опоздание и прилюдно унизил. В это время в автобусе находились другие школьники и сопровождающие.

Комментаторы в соцсетях сразу разделились на несколько групп. Одни твердо уверены, что ни при каких обстоятельства водитель автобуса не имел права и пальцем тронуть ребенка. Его дело – дождаться всех детей, доставить их в школу или из школы, а не заниматься воспитанием. И вообще – «это его работа, за которую платят».

Другая часть комментаторов вспомнила собственное детство. Тогда им самим доставалось от учителей за курение в туалете, опоздания и плохое поведение. По словам комментаторов, с ними ничего не случилось, выросли нормальными людьми. Так что в воспитательных приемах водителя нет ничего страшного.

Еще одна часть комментаторов заметила, что мальчика был вынужден ждать не только водитель школьного автобуса.

- Не смущает, что остальные дети сидели и ждали, пока он погуляет? Дел же нет больше ни у кого, только его ждать!- возмущена Ольга Колесникова. - На месте родителей, по шее бы дала, что не смотрит за временем. А если бы уехал автобус и оставил его в школе? Приучать к ответственности нужно с детства, а не растить неженку, которому все дозволено!

Впрочем, многие отметили, что парень, хоть и был неправ в том, что опоздал, в одном оказался молодцом: попросил не рассказывать об инциденте родителям. Видимо, все-таки ответственность за свои проступки он готов нести.