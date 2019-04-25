2019-04-25T14:47:42+03:00
Общество

В выходные в Кузбассе будет пасмурно и прохладно

В регион придет холодный фронт
Кирилл ЧАЩИН
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Сильный ветер, дождь и ночные минусы ждут жителей КузбассаСильный ветер, дождь и ночные минусы ждут жителей Кузбасса
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Жителей региона ждет ветреный, дождливый и не очень жаркий конец недели. По ночам температура воздуха может понижаться до -11 градусов.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу в Кузбасс придет холодный фронт, который принесет с собой похолодание. Дневные температуры будут в пределах +5... +10 градусов, местами воздух прогреется до +16. Ночью похолодает до -3... +2 градусов, местами до -8. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 22 метров в секунду. В большинстве районов ожидаются осадки, а на юге возможна гроза.

В субботу по всей области пройдут осадки. Из-за прохождения очередного холодного фронта северо-западный ветер сменит направление на северо-восточное и будет усиливаться до 15 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +3... +8 градусов, местами до +13. В ночь на воскресенье температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. Местами похолодает до -11.

В воскресенье в Кузбассе ожидается небольшой дождь. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +5... +10. Местами потеплеет до +16. Ночью ожидается -2... +3 градуса.

Теплый циклон обещает вернуться в регион в понедельник. Температура воздуха прогреется до +12... +17 градусов. Южный ветер будет дуть с порывами до 15-20 метров в секунду.

- В выходные у нас погода будет очень переменчивой: то плюсы, то минусы. В понедельник мы немного повысимся в температурах, а 30 апреля снова пойдем на понижение. Начало мая у нас тоже будет неустойчивое. На 1 Мая будет прохладная погода и осадки. 2 мая - чуть потеплее, 3-го - холоднее, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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