Как идет строительство первого за Уралом президентского кадетского училища

Еще год назад здесь был пустырь, а сегодня круглосуточно работают строители. Они возводят будущие корпуса президентского кадетского училища - первого за Уралом. Будущие кадеты, мальчишки, которые в следующем году будут обучаться в 5 - 7-х классах, уже несут свои заявления в приемную комиссию президентского кадетского училища. К 1 сентября военные строители завершат первый этап строительства, а в 2020 году президентское кадетское училище заработает в полную мощность.

На стройплощадке работают 563 рабочих и 40 инженеров. ФОТО: пресс-служба Министерства обороны РФ

- Работы ведутся с опережением графика, к середине августа первый этап строительства должен быть полностью завершен, - отметил Павел Буланов, специалист Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны. - Второй этап строительства будем вести параллельно с учебным процессом, и мы завершим его к 2020 году. К тому времени, когда начнется учеба, все монолитные конструкции будут возведены, и работы будут не такими шумными. Постараемся причинить детям как можно меньше дискомфорта!

Все "шумные" работы завершатся к сентябрю. ФОТО: пресс-служба Министерства обороны РФ

Сейчас на строительной площадке круглосуточно трудятся 563 человека, а к лету, когда начнутся основные работы, количество строителей увеличится. За качеством работ следят 40 инженерно-технических работников, на площадках работает 38 единиц специальной техники, из них пять башенных кранов, пять экскаваторов, пять автокранов и одна буровая машина. Уже к 15 мая будет готово здание КПП-1 с гостевой комнатой.

Особые условия

Территория президентского кадетского училища находится неподалеку от Красного озера, и у грунта здесь слабая несущая способность. Именно поэтому военные строители под каждым зданием и сооружением сделали фундамент по типу «свая - стойка». В основание фундаментных плит вбито 1725 свай высотой от 10 до 18 метров. Они не просто укрепляют грунт, а опираются на его твердый слой, который начинается на глубине 10 - 18 метров. Под спальным корпусом 393 сваи, под главным зданием 640.

Одновременно идут работы по строительству и монтажу коммуникаций. ФОТО: пресс-служба Министерства обороны РФ

Хай-тек с элементами экостиля

Пока на строительной площадке сложно разобрать, где и что будет располагаться. Но уже сейчас вырисовывается общая картина кадетского училища. По словам проектировщиков, основной архитектурный стиль училища - хай-тек с элементами экостиля. Здесь все будет способствовать стремлению учиться, поддерживать дисциплину, ставить и добиваться высоких целей. На это будут работать лаконичные строгие линии зданий, контрастное, но при этом гармоничное цветовое решение и, конечно же, благоустроенная территория, максимально приближенная к естественной среде. А фасады из терракотовых панелей, графитового металла и стекла лишь подчеркнут статус учебного заведения.

Совсем скоро начнутся отделочные работы. ФОТО: пресс-служба Министерства обороны РФ

К слову, в строительстве и отделке используются негорючие материалы. Кроме того, в зданиях будут установлены современные системы вентиляции, пожарооповещения и пожаротушения.

От танцев до космической станции

- Сегодня все здания находятся на разных этапах строительства, - отметил Олег Печенкин, руководитель проектов военно-строительного комплекса. - В третьей секции учебно-административного корпуса возведены несущие конструкции здания, ведутся работы по прокладке инженерных сетей, устройству фасадов и витражей, со дня на день приступим к устройству кровель. На второй секции кладут стены первого и второго этажей. Строительство учебно-административного здания завершим к концу июня - началу июля. Потом приступим к отделке и оборудованию всех помещений.

Также построены два из трех этажей здания столовой. Здесь на первом этаже расположатся классы дополнительного образования. Кадеты смогут заниматься авиа- и судомоделированием, посещать занятия танцами, учиться созданию видеороликов, мастерству звукозаписи. А в классах робототехники можно будет собрать все что угодно: от утюга и 3D-табуретки до космической мини-станции. Примечательно, что все оборудование будет самым современным.

Так будут выглядеть учебные классы. ФОТО: пресс-служба Министерства обороны РФ

На двух других этажах столовой расположатся обеденные залы по 235 квадратных метров каждый, а также помещения для хранения продуктов и приготовления пищи. Кадетам, которые постоянно будут находиться в училище, полагается пятиразовое питание, включая полдник и поздний ужин. Причем выбрать меню каждый кадет сможет сам.

Занятия спортом

Спорт - неотъемлемая часть жизни будущих кадетов. Именно поэтому здесь возведут целый спортивный комплекс. В первой очереди - крытый спортивный комплекс с двумя спортзалами по 1236 квадратных метров каждый. Один из них предназначен для игровых видов спорта - волейбола, гандбола, баскетбола и мини-футбола, а второй - для занятий гимнастикой и единоборствами. Сейчас готов сложный фундамент и цокольный этаж спорткомплекса. На центральной секции, где разместят раздевалки, душевые, тренерские, залита плита перекрытия. Уже идет подготовка основания и монтаж дренажной системы легкоатлетического стадиона с беговой дорожкой, секторами для прыжков в высоту и длину, футбольным полем и трибуной на 900 мест. К 1 сентября будут готовы 10 открытых спортплощадок. А на втором этапе строительства будет возведен спорткомплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену.

На строительной площадке Президентского кадетского корпуса. ФОТО: пресс-служба Министерства обороны РФ

Личное пространство

У каждого кадета должно быть личное пространство. В первой очереди строительства - спальный комплекс на 360 человек. Кадеты будут жить в жилых боксах. В каждом из боксов - общая прихожая с гардеробом, душ, туалет и две комнаты, каждая - на двух человек. Здесь будет все для комфортной жизни курсантов: спальные и рабочие места, телевизор.

Пока же корпус только строится: залита фундаментная плита, построены стены и колонны цокольного этажа первого блока. На двух секциях сделана опалубка под заливку железобетоном плит перекрытия. Возводятся внутренние перегородки подвального помещения. На втором этапе строители возведут два спальных корпуса на 480 кадетов.

На стройплощадке. ФОТО: пресс-служба Министерства обороны РФ

Стать курсантом

Будущие курсанты будут находиться на полном государственном обеспечении. На территории училища будут свои парикмахерские и прачечные, обувная мастерская и мастерская по ремонту одежды. А педагогический состав училища будет одним из лучших в городе. Окончив обучение, кадеты смогут поступить в любой вуз страны, причем необязательно военный. Однако для того, чтобы стать кадетом, нужно будет пройти вступительные испытания. Одно из главных - самостоятельность и психологическая готовность жить вне дома. Впрочем, общение с родителями здесь только приветствуется, и мамы и папы в любой момент смогут приехать к своим сыновьям.

Пока же ведется прием документов от родителей будущих курсантов. На сайте департамента образования и науки Кемеровской области подробно рассказывается о необходимых для поступления документах и сроках их подачи. Здесь же перечислены все категории детей, которые могут воспользоваться преимущественным правом при поступлении в Кемеровское кадетское училище. К слову, подать документы можно с 15 апреля по 1 июня 2019 года.