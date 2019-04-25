Сергей Цивилев встретился с Аманом Тулеевым
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с Аманом Тулеевым в Кузбасском региональном институте развития профобразования. Они обсудили вопросы улучшения подготовки специалистов рабочих профессий.
Глава региона отметил, что в 2020 году в Новокузнецке пройдет финал национального чемпионата «Молодые профессионалы».
- Это большая ответственность для нас и большие возможности поднять квалификацию молодых специалистов, работающих на производствах, возможность обновить материально-техническое оснащение средних профессиональных образовательных учреждений региона, - сказал губернатор Сергей Цивилев.
Ректор Аман Тулеев поблагодарил Сергея Цивилева за помощь в ремонте института и создании оптимальных условий для работы его коллектива. Он отметил высокий уровень педагогов, соответствующий необходимым стандартам.
- Кузбасс может рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны института в организации чемпионата, - отметил Аман Тулеев.
Также Тулеев подчеркнул важность работы с собственниками крупных предприятий. Он заметил, что нужно сделать все, чтобы они помогали обучать студентов на своей базе, отвечающей современным требованиям.
- Только тогда из выпускников получатся подготовленные специалисты, знающие свое дело, - отметил ректор.
Кроме того, на встрече обсудили вопрос создания в Кузбассе научно-образовательного центра.
Напомним, что в сентябре прошлого года экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
ИСТОЧНИК KP.RU