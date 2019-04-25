2019-04-25T15:05:31+03:00
Общество

Сергей Цивилев встретился с Аманом Тулеевым

Они обсудили подготовку к WorldSkills 2020
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Цивилев обсудили с Аманом Тулеевым подготовку специалистов рабочих профессий.Фото: АКОСергей Цивилев обсудили с Аманом Тулеевым подготовку специалистов рабочих профессий.Фото: АКО
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с Аманом Тулеевым в Кузбасском региональном институте развития профобразования. Они обсудили вопросы улучшения подготовки специалистов рабочих профессий.

Глава региона отметил, что в 2020 году в Новокузнецке пройдет финал национального чемпионата «Молодые профессионалы».

- Это большая ответственность для нас и большие возможности поднять квалификацию молодых специалистов, работающих на производствах, возможность обновить материально-техническое оснащение средних профессиональных образовательных учреждений региона, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Ректор Аман Тулеев поблагодарил Сергея Цивилева за помощь в ремонте института и создании оптимальных условий для работы его коллектива. Он отметил высокий уровень педагогов, соответствующий необходимым стандартам.

- Кузбасс может рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны института в организации чемпионата, - отметил Аман Тулеев.

Также Тулеев подчеркнул важность работы с собственниками крупных предприятий. Он заметил, что нужно сделать все, чтобы они помогали обучать студентов на своей базе, отвечающей современным требованиям.

- Только тогда из выпускников получатся подготовленные специалисты, знающие свое дело, - отметил ректор.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос создания в Кузбассе научно-образовательного центра.

Напомним, что в сентябре прошлого года экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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