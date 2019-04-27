2019-04-27T15:35:19+03:00
Общество

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: Где перекроют дороги, когда начнутся

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
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Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: Где перекроют дороги, когда начнутся.Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: Где перекроют дороги, когда начнутся.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Стало известно расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. В воскресенье в центре города будет запрещена парковка. В понедельник же для репетиции парада военной техники в честь Дня Победы в Кемерове будет временно изменена схема дорожного движения.

Запрет на стоянку

Запрет на стоянку автотранспорта в центре города будет действовать в течение суток – с 20:00 28 апреля до 20:00 29 апреля. Автомобили, которые будут припаркованы вне положенных местах, будут направлены на парковку для перемещенных автомобилей. Находится эта парковка возле ТЦ «Променад 3» на проспекте Ленина, 59А. владельцам машине не стоит оставлять свой транспорт в следующих местах:

на площади Пушкина,

по улице Красной (от проспекта Советского до улицы Арочной);

по улице Арочной;

по улице Орджоникидзе;

по улице Притомская Набережная (от улицы Арочной до дома № 11 по улице Орджоникидзе).

Ограничение движения

29 апреля 16.00 до 20.00 для репетиции парада военной техники в честь Дня Победы в Кемерове будет ограничено движение автотранспорта:

по улице Орджоникидзе (от улицы Арочной до площади Советов),

по проспекту Советскому (от улицы Красной до улицы 50 лет Октября).

Общественный транспорт

Изменится на время репетиций Парада Победы 9 мая и схема движения общественного транспорта. Так, в понедельник, 29 апреля, с 16:00 до 20:00 часов транспорт будет двигаться в объезд площади Советов по улицам 50 лет Октября, Ноградская, Кирова, проспекту Советскому, в обратном направлении маршруты движения автобусов не изменятся. Троллейбусы в этот временной отрезок будут следовать до остановки «Ресо Гарантия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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