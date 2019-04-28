Хотел наказать обидчика, но перепутал: новокузнечанин об убийстве подростка

В Новокузнецке избрали меру пресечения 19-летнему местному жителю, которого подозревают в убийстве подростка. Во время заседания обвиняемый путался в показаниях.

Суд Орджоникидзевского района на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве подростка новокузнечанина. Во время заседания выяснилось, что 19-летний задержанный коллекционирует оружие: у него дома нашли несколько пистолетов.

Напомним, громкое убийство произошло около 15.00 24 апреля на улице Зыряновской. 17-летний студент горнотранспортного колледжа шел на остановку – в какой-то момент к нему подошел неизвестный в маске и выстрелил в голову. От полученного ранения студент скончался на месте.

Полицейским удалось установить подозреваемого меньше чем за сутки. Им оказался 19-летний местный житель, который ранее так же учился в горнотранспортном колледже.

Обвиняемый объяснил, что хотел отомстить бывшему однокурснику, который его якобы унижал, но перепутал обидчика с первокурсником, в которого выстрелил на улице Зыряновской. Позже новокузнечанин заявил, что не причастен к убийству студента. Кроме того, он сказал, что в тот день был пьян и употреблял «некие таблетки», которые сделали его агрессивным. Молодому человеку было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом.

Суд арестовал злоумышленника на два месяца. Он будет находится в СИЗО-2, сообщает НК-ТВ.

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По словам преподавателей учебного заведения, подросток характеризовался положительно и был из благополучной семьи, живущей в Новоильинском районе города. Погибший иногда прогуливал занятия и опаздывал на пары, но не был конфликтным. Все задания преподавателей он выполнял. (подробности)