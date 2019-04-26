Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Расписные пасхальные кружева

Спешим в музей на Пасху

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» в преддверии Пасхи начинает работу выставка «Расписные пасхальные кружева». Выставка необычная, яркая и многогранная. Главные ее экспонаты – пасхальные яйца. Причем каждое из них выполнено в разной технике. Это и деревенские яйчата в стиле мезенской росписи, и традиционная славянская писанка. А еще среди экспонатов – ажурная резьба по яичной скорлупе, а также необычная вышивка по ней же.

Атмосферу светлого праздника Пасхи подчеркнут предметы быта из коллекции музея-заповедника: пасхальная форма конца XIX - начала XX века для изготовления сладкой творожной паски, церковная утварь (лампады, канделябры), праздничные рушники и вышитые салфетки.

Каждый из экспонатов пасхальной выставки необычен, удивителен и достоин истинного восхищения мастерством людей, их создававших. К слову, на открытие выставки, которое состоится 24 апреля в 14:30, вход свободный.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей.

Пасха на Кузнецкой крепости. ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

Рок-зажжет в Новокузнецке

Лучший рок в городе от лучших исполнителей

В Новокузнецке немало талантливых рок-музыкантов, которых любят и ценят поклонники хорошей музыки. Оттого-то ежегодно на концертах городского рок-клуба собираются самые преданные поклонники этого музыкального направления и с удовольствием проводят время вместе. Вот и 27 апреля в гостинице-ресторане «Фонарь» будет шумно и интересно. Семь коллективов – каждый прекрасный по-своему – выйдут на сцену, чтобы зарядить слушателей хорошим настроением. Разные стили и уровень исполнения, обилие авторского материала, музыки и песен собственного сочинения, рок, блюз, альтернативный рок и кавер-версии известных композиций – все будет на этом концерте!

К слову, на сцену выйдут «Chеширская Fm», «Black Jack», «Ной Шаушпиль», «Lightining Strike», «Грязный Гарри», «ЧЁRNЫЙ LЁD», «Cover Single». Не пропустите праздник хорошего настроения и качественной музыки!

Гостиница-ресторан «Фонарь»

ул. Ростовская, 11

27 апреля, начало в 18:00

Цена билетов: 200 рублей.

Все будет рок! ФОТО: "Кузница рока".

Съедобный экспериментариум

Экспериментируем вместе с детьми

Многие взрослые любят поэкспериментировать на кухне, смешивая продукты и создавая изысканные блюда. А вот малышам пока рановато колдовать над разделочными досками, кастрюлями да сковородками. Зато самое время узнать о свойствах некоторых продуктов. А поможет им в этом съедобный экспериментариум от «Козы-Егозы»!

В стакане бурлит и булькает, льется через край? Жидкости меняют цвет и даже вкус? Твердое растекается между пальцев? Да как же такое возможно?! А ведь у всего есть свое научное объяснение, которое юные экспериментаторы получат в научной лаборатории. Им предстоит превратить крахмал в «лизуна», узнать, почему майонез синеет перед йодом, надуть воздушные шары при помощи дрожжей и устроить пузырьковое шоу с лимонной кислотой.

Любознательных ребятишек в возрасте от трех до восьми лет будут удивлять, позволят проводить эксперименты и позволят забрать кое-что домой! Главное, чтобы родители записали ребенка на участие в экспериментах.

«Коза-Егоза»

ул. Ушинского, 7

27 апреля, начало в 16:00.

Цена билетов: 590 рублей (мама + ребенок), 890 рублей (мама + 2 ребенка), а также +210 рублей за второго взрослого.

Вкусный экспериментариум. ФОТО: Ольга Гурьянова.

Про обманщицу Козу

Выясняем, можно ли прожить без обмана

Жили-были Дед, Бабка да Внучка – дружно жили, счастливо, всего им вдоволь хватало. И вот решил однажды Дед купить козочку. Сначала Коза показалась ему сговорчивой да безобидной, да еще и артисткой самой настоящей. И споет Коза, и станцует, и историю развеселую расскажет. А уж сколько в ней обаяния да веселья – и словами не передать!

Вот только хитрая очень Коза оказалась. Все-то ей хотелось делать по-своему, а потому и обманывала всех – а как иначе своего-то добиться? Всех обманула коварная Коза: и Бабку, и Внучку, а потом и за Деда принялась. Коза-то считала, что без обмана не бывает в жизни счастья. Но вдруг все пошло как-то совсем не так…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

28 апреля, начало в 12.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей.