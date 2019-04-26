Из-за загоревшейся «Газели» актеры Кемеровского театра для детей и молодежи лишились декораций, реквизита и костюмов. Грузовик загорелся в 50 километрах от Братска, куда театр отправился со спектаклем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/705556" frameborder="0"></iframe> «Газель» с декорациями и костюмами кемеровского театра сгорела под Братском..Видео: vk.com, "Инцидент Братск".

Кемеровский театр для детей и молодежи отправился на фестиваль «У Братского моря» со спектаклем «Что случилось с крокодилом». Артисты поехали поездом, а вот реквизит, декорации и костюмы должен был доставить в Братск грузовой автомобиль. Но до пункта назначения он не доехал.

Примерно в 50 километрах от Братска водитель «Газели» обратил внимание на то, что из-под капота появился дым. Когда он съехал на обочину, из-под капота уже вырывались языки пламени. Мужчина успел взять документы и выпрыгнуть из кабины, когда начался пожар. Он тут же вызвал сотрудников МЧС, однако спасти автомобиль и груз, который находился в кузове, не удалось.

все, что осталось от "Газели". vk.com, "Инцидент Братск".

- Материальный ущерб не очень большой, - отметил директор театра Григорий Забавин. - Но на следующий день наши актеры должны были открывать спектаклем фестиваль. А у нас - ни костюмов, ни декораций, ни шестиметрового стола, на котором происходит действо…

Все билеты на спектакль были проданы, поэтому отменять его было нельзя. И кемеровские актеры обратились за помощью к братским коллегам. Те за ночь собрали шестиметровый стол-«песочницу» (действие происходит в пустыне), нашли, чем заменить мелкие пластиковые гранулы, которые имитируют песок, раздобыли костюмы.

Коллеги из Братска помогли погорельцам с декорациями и реквизитом. Фото: vk.com, "Театр для детей и молодежи"

- В основе спектакля - бумажная пластика. И обычно в конце спектакля каждый зритель получает в подарок оригами, небольшого крокодильчика, - рассказал Григорий Забавин. - Так вот, наши артисты вместе с коллегами из Братска за ночь сделали 200 таких крокодилов!

Кемеровские актеры открыли театральный фестиваль в Братске. Спектакль «Что случилось с крокодилом» прошел на ура.