«Газель» с декорациями и костюмами кемеровского театра сгорела под Братском
Из-за загоревшейся «Газели» актеры Кемеровского театра для детей и молодежи лишились декораций, реквизита и костюмов. Грузовик загорелся в 50 километрах от Братска, куда театр отправился со спектаклем.
«Газель» с декорациями и костюмами кемеровского театра сгорела под Братском..Видео: vk.com, "Инцидент Братск".
Кемеровский театр для детей и молодежи отправился на фестиваль «У Братского моря» со спектаклем «Что случилось с крокодилом». Артисты поехали поездом, а вот реквизит, декорации и костюмы должен был доставить в Братск грузовой автомобиль. Но до пункта назначения он не доехал.
Примерно в 50 километрах от Братска водитель «Газели» обратил внимание на то, что из-под капота появился дым. Когда он съехал на обочину, из-под капота уже вырывались языки пламени. Мужчина успел взять документы и выпрыгнуть из кабины, когда начался пожар. Он тут же вызвал сотрудников МЧС, однако спасти автомобиль и груз, который находился в кузове, не удалось.
все, что осталось от "Газели". vk.com, "Инцидент Братск".
- Материальный ущерб не очень большой, - отметил директор театра Григорий Забавин. - Но на следующий день наши актеры должны были открывать спектаклем фестиваль. А у нас - ни костюмов, ни декораций, ни шестиметрового стола, на котором происходит действо…
Все билеты на спектакль были проданы, поэтому отменять его было нельзя. И кемеровские актеры обратились за помощью к братским коллегам. Те за ночь собрали шестиметровый стол-«песочницу» (действие происходит в пустыне), нашли, чем заменить мелкие пластиковые гранулы, которые имитируют песок, раздобыли костюмы.
Коллеги из Братска помогли погорельцам с декорациями и реквизитом. Фото: vk.com, "Театр для детей и молодежи"
- В основе спектакля - бумажная пластика. И обычно в конце спектакля каждый зритель получает в подарок оригами, небольшого крокодильчика, - рассказал Григорий Забавин. - Так вот, наши артисты вместе с коллегами из Братска за ночь сделали 200 таких крокодилов!
Кемеровские актеры открыли театральный фестиваль в Братске. Спектакль «Что случилось с крокодилом» прошел на ура.
Спектакль состоялся! Фото: архив Театра для детей и молодежи.
ИСТОЧНИК KP.RU