2019-04-29T07:29:35+03:00
Бизнес-новости Кемерова

На шахте имени А. Д. Рубана «СУЭК-Кузбасс» приступили к отработке новой лавы

В оснащение лавы компания вложила 1,4 миллиарда рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»
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Введена в эксплуатацию лава №814 на пласту Полысаевский-2 с вынимаемой мощностью 4,7 метра и запасами угля 5,2 миллиона тонн угля

Начата отработка уже второго по очереди очистного забоя на участке «Магистральный», построенном к концу 2017 года. За три года строительства здесь был выполнен масштабный объем работ. Сооружен поверхностный технологический комплекс со всей необходимой инфраструктурой. В общей сложности подготовлено более двадцати километров горных выработок, установлены конвейерные линии с шириной ленточного полотна 1,4 и 1,6 метра. С осени 2018 года начал работать погрузочный комплекс, включающего в себя железнодорожные пути протяженностью 3,8 километра и саму станцию «Магистральная» с двумя приемо-отправочными путями. Объем инвестиций на вскрытие и подготовку запасов в целом участка «Магистральный» шахтоуправления имени А. Д. Рубана с проектной мощностью четыре миллиона тонн угля в год и общими запасами угля более 92 миллионов тонн превысил десять миллиардов рублей.

Первая лава №812 была введена в эксплуатацию в конце января прошлого года и завершила свою отработку в марте нынешнего года. За это время на-гора выдано более 4,6 миллиона тонн угля.

В следующей лаве №814 был произведен опережающий монтаж 175 модернизированных секций крепи JOY RS47000/650, позволивший уже в середине апреля ввести забой в работу. В лавный комплект также входит очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час. Именно на комбайне такого типа бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В. Д. Ялевского установила в 2017 и 2018 году мировые рекорды добычи угля за месяц.

С учетом модернизации транспортной цепочки - полностью смонтирована напочвенная зубчатая дорога фирмы BECKER протяженностью четыре километра, установлен боле производительный лавный конвейер PF6/1142 - в оснащение новой лавы СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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