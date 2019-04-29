2019-04-29T14:10:33+03:00
Общество

В начале мая в Кузбассе похолодает до -12 градусов

Праздничные выходные не порадуют жителей региона особым теплом
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Жарким будет последний день апреля, а потом придет холодный фронтЖарким будет последний день апреля, а потом придет холодный фронтФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В начале мая погода в Кузбассе будет переменчивой. Днем ожидаются осадки, а ночью - заморозки до -12 градусов.

Последний день апреля порадует кузбассовцев жарой: столбики термометров поднимутся до +19... +24 градусов. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер, его порывы будут достигать 22 метров в секунду. Местами во вторник пройдут дожди, где-то возможен град. Ночью в регионе похолодает до +1... +6, местами до -5.

В среду, 1 мая, регион накроет холодный фронт. Северо-западный ветер сменит направление на западное и будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Утром в регионе возможен мокрый снег, а днем дождь. Столбики термометров поднимутся до +4... +9 градусов, а ночью опять устремятся к нулю и минусу.

В четверг, 2 мая, погода ожидается без осадков. Температура днем составит +6... +11 градусов, ночью же будет непривычно холодно. Столбики термометров опустятся до -2... -7, местами до -12 градусов.

В пятницу, 3 мая, также будет без осадков с юго-восточным умеренным ветром. В этот день начнется рост температуры: днем +7... +12 градусов. Однако ночь будет такой же холодной, как и предыдущая.

В субботу, 4 мая, воздух прогреется до +8... +13 градусов, а ночь пройдет в температурном диапазоне от 0 до -5. При этом осадков не ожидается. В воскресенье также будет без осадков, днем температура составит +9... +14. Юго-восточный ветер сменит направление на юго-западное и будет усиливаться до 9-14 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой дождь, температура составит -3... +2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность
Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»
Новости 24
Дело «Зимней вишни»: когда начнется суд
На Пасху попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке
Сергей Цивилев: «Не планирую быть губернатором до 2035 года»
От новокузнецкого аэропорта до горы Зеленой в Шерегеше запустят электричку
Страховщик кемеровского жилого комплекса «Старт» объявил себя банкротом
Два автомобиля Honda столкнулись на проспекте Шахтеров в Кемерове
Сергей Цивилев: Состав правительства Кузбасса не утвержден
«Никто этим не занимается»: Сергей Цивилев прокомментировал голодовку кузбасских медсестер
В Кемерове запустили фонтан около театра драмы
Сергей Цивилев рассказал, зачем вырубают деревья в Кемерове
Кузбасских водителей предупредили о граде
В Кузбасс привезут 30 подержанных трамваев из Москвы
Пожилая кемеровчанка освободилась от порчи за 100 тысяч рублей
«Увидел - сфотографируй»: Сергей Цивилев попросил кузбассовцев контролировать ремонт дорог
Сайт кемеровского Соснового бора заработает 9 мая
Кемеровчанин попал в колонию за доставленную посылку
Что будет с долгостроями в Кузбассе: Сергей Цивилев рассказал о судьбе брошенных зданий
«Мы организовали прорыв»: Сергей Цивилев рассказал о развитии кузбасского образования
В Кузбассе снесли Дворец культуры
Как меняется система здравоохранения в Кузбассе: спецавтомобили, бережливая поликлиника и трансплантация
Сергей Цивилев: В администрации Кузбасса сменилась половина сотрудников