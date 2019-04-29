В начале мая в Кузбассе похолодает до -12 градусов

В начале мая погода в Кузбассе будет переменчивой. Днем ожидаются осадки, а ночью - заморозки до -12 градусов.

Последний день апреля порадует кузбассовцев жарой: столбики термометров поднимутся до +19... +24 градусов. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер, его порывы будут достигать 22 метров в секунду. Местами во вторник пройдут дожди, где-то возможен град. Ночью в регионе похолодает до +1... +6, местами до -5.

В среду, 1 мая, регион накроет холодный фронт. Северо-западный ветер сменит направление на западное и будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Утром в регионе возможен мокрый снег, а днем дождь. Столбики термометров поднимутся до +4... +9 градусов, а ночью опять устремятся к нулю и минусу.

В четверг, 2 мая, погода ожидается без осадков. Температура днем составит +6... +11 градусов, ночью же будет непривычно холодно. Столбики термометров опустятся до -2... -7, местами до -12 градусов.

В пятницу, 3 мая, также будет без осадков с юго-восточным умеренным ветром. В этот день начнется рост температуры: днем +7... +12 градусов. Однако ночь будет такой же холодной, как и предыдущая.

В субботу, 4 мая, воздух прогреется до +8... +13 градусов, а ночь пройдет в температурном диапазоне от 0 до -5. При этом осадков не ожидается. В воскресенье также будет без осадков, днем температура составит +9... +14. Юго-восточный ветер сменит направление на юго-западное и будет усиливаться до 9-14 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой дождь, температура составит -3... +2 градуса.