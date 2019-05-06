Расписание репетиций парада Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: где перекроют дороги, когда начнутся

До одного из самых главных праздников, Дня Победы, остались считанные дни. Сейчас ведется активная подготовка к проведению праздничных мероприятий. Именно поэтому на время репетиций и самого парада в Новокузнецке будет временно прекращено движение автотранспорта.

Расписание репетиций парада Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке и введение ограничений движения автотранспорта выглядит следующим образом.

Центральный район

1, 8 мая 2019 года, с 14.30 до 17.00:

- улица Кирова: от пересечения с улицей Тольятти (в районе дома № 75 по улице Кирова) до перекрестка с круговым движением у дома № 55.

2, 9 мая 2019 года, с 8.00 до 14.00:

- улица Кирова: от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома № 55;

- проспект Октябрьский: от перекрестка с круговым движением у дома № 55 по улице Кирова до пересечения с проспектом Дружбы;

- улица Циолковского: от бульвара Героев до пересечения с улицей Кузнецова;

- улица Тольятти: от здания № 27 до дома № 25;

- улица Тольятти: от пересечения с улицей Франкфурта до проезда за зданием № 70 по улице Кирова.

3, 9 мая 2019 года, с 12.00 до 17.00:

Для проведения легкоатлетического забега на призы газет «Кузнецкий рабочий» и «Новости ЕВРАЗа», посвященного Дню Победы, будет введено временное прекращение движения транспортных средств:

- проспект Октябрьский: от дома № 47 до перекрестка с круговым движением у дома № 55 по улице Кирова;

- проспект Кузнецкстроевский: от дома № 48 по проспекту Пионерскому до перекрестка с круговым движением у дома № 53 по улице Кирова (в обоих направлениях движения);

- улица Кирова: от перекрестка с круговым движением у дома № 53 до пересечения с проспектом Металлургов;

- проспект Металлургов: от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Кутузова;

- улица Кутузова: от пересечения с проспектом Металлургов до дома № 62;

- проспект Бардина: от пересечения с улицей Транспортной до перекрестка с круговым движением у дома № 55 по улице Кирова;

- улица Циолковского: от пересечения с улицей Кутузова до пересечения с проспектом Октябрьским.

Куйбышевский район

1, 6 мая 2019 года, с 15.30 до 17.00:

- улица Ливинская: от здания № 38 до пересечения с улицей Учительской;

- улица Учительская: от пересечения с улицей Ливинской до здания № 23а улицы Кубинской;

2, 8 мая 2019 года, с 11.30 до 13.00:

- улица Веры Соломиной: от пересечения с улицей Челюскина до дома № 1;

- улица Карла Маркса: от дома № 1 улицы Веры Соломиной до пересечения с улицей 1 Мая;

- улица 1 Мая: от здания № 4 до дома № 10а.