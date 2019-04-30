«Извините за случай с собакой»: В Новокузнецке кот сбежал из самолета во время полета

12-летний кот британской породы должен был отправиться из Новокузнецка в Москву к своей хозяйке. Увы, хозяйка не дождалась питомца: он сбежал со взлетной полосы.

Маргарита Сурнина некоторое время назад перебралась жить в Москву. А потом попросила тетю, чтобы та привезла к ней любимца. Правила перевозки в аэропорту очень строгие: для того, чтобы мохнатый питомец находился в салоне, необходимо разрешение, переноска определенного размера и прочие мелочи. Одним из требований, которое сообщили сотрудники авиакомпании, была переноска высотой не более 25 сантиметров.

Мохнуру – так зовут 12-летнего британца – приобрели правильную переноску и билет на перелет животного. Тетя Маргариты вместе с котом отправилась в аэропорт. И вот тут-то случилась первая неожиданность.

- В аэропорту тете сказали, что переноска не подходит, так как не должна превышать в высоту 20 см. На возмущение по поводу необходимости сдать кота в багаж сотрудник авиакомпании предложил оставить Мохнура в Новокузнецке, - рассказывает Маргарита. - Пришлось сдавать кота в багаж, причем тетя перед этим дополнительно перетянула переноску ремнем.

Самолет уже находился в небе, когда к женщине подошла стюардесса и сообщила, что кот пропал. По словам представительница авиакомпании, он якобы испугался турбин, выбил головой крышку переноски и убежал. Мохнура с тех пор не видела ни хозяйка, ни ее тетя, ни друзья и знакомые, оставшиеся в Новокузнецке. Маргарита Сурнина, возмущенная тем, что авиакомпания сначала дала неверную информацию о размере перевозки, а потом и вовсе потеряла кота, написала претензию. Спустя некоторое время она получила ответ, который ее возмутил еще больше.

«Приносим свои искренние извинения за ситуацию с собакой. Мы понимаем, что ситуация достаточно неприятная и со своей стороны делаем все необходимое для розыска и доставки Вашей собаки», – составляя текст письма, авиаперевозчик допустил ошибку, перепутал кота с какой-то собакой. Впрочем, эту оплошность тут же постарались исправить и прислали еще одно письмо теперь уже с правильным текстом. Увы, извинениями любимого кота не вернуть.

Маргарита очень переживает за судьбу питомца. Женщина разместила объявление о продаже кота на нескольких сайтах, и вскоре пришел первый отклик. Очевидцы сообщали, что видели похожего кота на Ильинском шоссе. Мохнур это был или нет – неизвестно. Пока же Маргарита намерена обратиться в суд и уже там разбираться с перевозчиком.