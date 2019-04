Группа Accept впервые выступит в Сибири на фестивале «Герои мирового рока» в Кемерове

Объявлен финальный участник международного фестиваля «Герои мирового рока» — им стала легендарная группа Accept. Коллектив выступит в Кемерове 27 июля 2019 года на рок-фестивале в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта.

Accept — одна из самых любимых российскими фанатами и успешных немецких heavy-metal-групп. За 50 лет коллектив неоднократно подтверждал свой культовый статус. Альбомы Accept вошли в золотую коллекцию мировой рок-музыки. Как говорят музыкальные критики, если на вашей полке нет альбома Breaker, то вы понятия не имеете, что такое heavy metal. Группа стоит у истоков этого музыкального жанра, и это неоспоримый факт.

Сейчас Accept — признанные патриархи тяжелого рока. Их релизы регулярно достигают вершин европейских чатов, они выступают в качестве хэдлайнеров на крупнейших мировых фестивалях, а лидер и основатель группы — Вольф Хоффманн — неизменно входит в рейтинги величайших рок-гитаристов в истории.

В 2017-м году Accept по-настоящему удивили всех поклонников тяжелой музыки, представив на легендарном фестивале Wacken Open Air уникальную совместную программу с симфоническим оркестром. Подчеркнуто брутальная, агрессивная и жесткая музыка в сочетании с нежными оркестровыми переливами произвела такое сильное впечатление на поклонников тяжелого рока, что это исполнение было признано одним из самых ярких за всю историю фестиваля. 27 июля Кузбасс тоже увидит грандиозное музыкальное выступление группы Accept в сопровождении симфонического оркестра.

