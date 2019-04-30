2019-04-30T10:51:19+03:00
Общество

Майские праздники в Новокузнецке 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Майские праздники в 2019 году в Новокузнецке и программа мероприятий
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Майские праздники в Новокузнецке 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть. ФОТО: архив КП.Майские праздники в Новокузнецке 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть. ФОТО: архив КП.Фото: Рая ИБРАГИМОВА
Изменить размер текста:

Первомай на протяжении многих десятилетий оставался и остается одним из любимейших праздников. В этот день одни отправляются на дачи, а другие веселятся от души, празднуя наступление настоящего весеннего тепла. Предлагаем вам несколько вариантов, как провести майские праздники в 2019 году в Новокузнецке и программу мероприятий.

Сад Алюминщиков, Кузнецкий район

12:00 – праздничная программа. На главной сцене сада выступят современные кавер-группы, команда КВН работающей молодежи, творческие коллективы городского студенчества. Также здесь состоится необычное научное шоу от «Кузницы наук».

12:00 – начало работы выставки «Назад в СССР». Здесь можно будет увидеть предметы советского быта: приемники, телевизоры, фотоаппараты, школьные принадлежности и музыкальные инструменты. Кроме того, в число экспонатов вошли копии моделей гражданской техники: грузовые и легковые автомобили, трактора, автобусы.

17:00 – праздничный концерт «Первомай-зажигай». Начнется вечер с выступления духового оркестра под управлением Владимира Василина. Затем на главной сцене Кузнецкого района выступят лучшие коллективы ДК «Алюминщик».

Также на площади будут работать аниматоры, пройдет множество конкурсов и розыгрышей, в том числе и конкурс на самое яркое фото с хештегом #cадалюминщиков.

Арт-сквер, Центральный район

17:00-20:00 - концертно-развлекательная программа «Первомай шагает по стране!» Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах, квесте, розыгрыше призов, а также станцевать!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

12:00-14:00 - праздничная программа «Май раскрасил мир зеленым». Гости программы смогут сыграть в подвижные игры, поучаствовать в эстафете и мастер-классе по изготовлению текстильной «Птички счастья». Мероприятие бесплатное, вход на территорию музея-заповедника 20 рублей.

Проспект Металлургов

13:00 – праздничное действо от «Щедрыни». От площади Маяковского по проспекту Металлургов пройдут артисты «Щедрыни». Они будут исполнять народные песни да частушки, предложат прохожим поучаствовать в конкурсах и викторинах и просто подарят хорошее настроение.

Площадь МК ДК Орджоникидзевского района

12:00 – концерт «Кузнецкая маевка». На площади выступят творческие коллективы дворца, ансамбль «Серебряна» и группа «Кузнечане», исполнят популярные песни и подарят зрителям весеннее настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
По дороге в кемеровскую Лесную Поляну заработают камеры фиксации скорости
В Кузбассе дворник нашел в мусорке тело младенца
В Кузбассе резко подорожали квартиры в новостройках
Сергей Цивилев: Кемерову нужны современные торговые центры
В Кузбассе клещи покусали больше 500 человек
В Кемерове на майские праздники запустят все фонтаны
В Кузбассе из-за поджога травы сгорел дом
Иностранные спортсмены попросили Сергея Цивилева помочь с гражданством
В прокуратуре рассказали о наказании директора беловской школы, оскорбившей ученика
Власти Кемерова собираются снести рынок «Ленинградский»
Налоговики рассказали, сколько миллиардеров живет в Кузбассе
В кемеровском колодце нашли труп
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете: следователи начали проверку
Жительница Кузбасса ударила дочь ножом из-за уборки
Кузбассовец душил ребенка в супермаркете
В Кузбассе пенсионер поджег соседа-мотоциклиста
Сергей Цивилев рассказал о новой системе управления регионом
Дело «Зимней вишни»: когда начнется суд