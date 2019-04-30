Майские праздники в Новокузнецке 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Первомай на протяжении многих десятилетий оставался и остается одним из любимейших праздников. В этот день одни отправляются на дачи, а другие веселятся от души, празднуя наступление настоящего весеннего тепла. Предлагаем вам несколько вариантов, как провести майские праздники в 2019 году в Новокузнецке и программу мероприятий.

Сад Алюминщиков, Кузнецкий район

12:00 – праздничная программа. На главной сцене сада выступят современные кавер-группы, команда КВН работающей молодежи, творческие коллективы городского студенчества. Также здесь состоится необычное научное шоу от «Кузницы наук».

12:00 – начало работы выставки «Назад в СССР». Здесь можно будет увидеть предметы советского быта: приемники, телевизоры, фотоаппараты, школьные принадлежности и музыкальные инструменты. Кроме того, в число экспонатов вошли копии моделей гражданской техники: грузовые и легковые автомобили, трактора, автобусы.

17:00 – праздничный концерт «Первомай-зажигай». Начнется вечер с выступления духового оркестра под управлением Владимира Василина. Затем на главной сцене Кузнецкого района выступят лучшие коллективы ДК «Алюминщик».

Также на площади будут работать аниматоры, пройдет множество конкурсов и розыгрышей, в том числе и конкурс на самое яркое фото с хештегом #cадалюминщиков.

Арт-сквер, Центральный район

17:00-20:00 - концертно-развлекательная программа «Первомай шагает по стране!» Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах, квесте, розыгрыше призов, а также станцевать!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

12:00-14:00 - праздничная программа «Май раскрасил мир зеленым». Гости программы смогут сыграть в подвижные игры, поучаствовать в эстафете и мастер-классе по изготовлению текстильной «Птички счастья». Мероприятие бесплатное, вход на территорию музея-заповедника 20 рублей.

Проспект Металлургов

13:00 – праздничное действо от «Щедрыни». От площади Маяковского по проспекту Металлургов пройдут артисты «Щедрыни». Они будут исполнять народные песни да частушки, предложат прохожим поучаствовать в конкурсах и викторинах и просто подарят хорошее настроение.

Площадь МК ДК Орджоникидзевского района

12:00 – концерт «Кузнецкая маевка». На площади выступят творческие коллективы дворца, ансамбль «Серебряна» и группа «Кузнечане», исполнят популярные песни и подарят зрителям весеннее настроение.