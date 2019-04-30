Майские праздники в Кемерове 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

«Комсомолка» выяснила, как кемеровчанам и гостям города провести майские праздники в 2019 году. Отдыхать будем с 1 по 5 мая, и в эти дни есть, чем заняться.

День большой воды

Музей-заповедник «Томская писаница» открывает водный экскурсионный сезон. Он проведет в Кемерове масштабное мероприятие «День большой воды».

В число ключевых событий войдет торжественный парад судоходных средств в районе центральной набережной Томи с обходом острова Кемеровский. В составе эскадры - теплоход КС-207, катер «Томская писаница», а также катера, принадлежащие Государственной инспекции по маломерным судам при ГУ МЧС Кемеровской области.

На территории набережной, за мемориалом Славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с 14.00 до 16.00 пройдет торжественная часть. Она включает официальное открытие водного экскурсионного сезона, парад кадетов, встречу ветеранов морского и речного флота. Гостей праздника будут ждать интерактивные площадки, фотозона, концертные номера. Праздничную атмосферу будет поддерживать духовой оркестр.

А уже с 11 мая «Томская писаница» предлагает комплексную экскурсионную программу «Большая вода». По субботам до музея-заповедника можно будет добраться на комфортабельном катере КС-207. Разработаны экскурсии «Тайны томских берегов» и «Речная мозаика».

Притомская набережная

(мемориал Славы воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны)

3 мая, начало в 14.00

Вход свободный

Экскурсия на трамвае

В далекие 20-е годы XX века на генеральном плане города Кемерова появилась линия трамвайного маршрута (№1). Это было связано с необходимостью доставлять рабочих на производство. Откуда и куда везет сегодня пассажиров Единица? Этот трамвайный маршрут изначально проложили по самым густонаселённым районам города Кемерово, по самой главной его улице. Сегодня он особенно востребован у тех, кто поселился на тихих патриархальных улочках, где в огородах кусты смородины и малины, у кого за окнами домиков - цветы в палисадниках. Исправно возит народ каждый день из деревни в город.

Вряд ли кто из вас хоть раз проехался от начала и до конца Первого трамвайного маршрута, когда-то самого длинного в Кемерово, до появления 10-го маршрута. Вы можете это сделать в рамках проекта «Из деревни в город». Продолжительность экскурсии 2 часа. Заявку необходимо оформить заранее!

Место встречи участников - Памятник первому трамваю (КЭМЗ)

1 мая, начало в 13.00. Телефон для справок: 8-913-307-19-19

Цена билетов: 300 рублей

Все в парк!

Кемеровский «Парк Чудес» запланировал масштабную и интересную программу на четырехдневные каникулы. Так, 2 мая здесь, на центральной площадке «Круг» с 14.00 до 15.00 состоится детская развлекательная программа, а с 17.00 до 18.—пройдет детская дискотека. Приходите сами и приводите детей, будет весело!

3 мая в парке с 15.00 будет час активных игр для детей и их родителей. 4 мая программа рассчитана на три часа – с 16.00 до 19.00. Сначала будут организованы дворовые игры для всх желающих, затем дискотека, а завершит программу выступление духового оркестра «Ритмы» юности и танцевальная ретро-программа. А 5 мая перед выходными в «Парке Чудес» ждут гостей на спортивно-танцевальную игру «Стартинейджер». Все дни в парке будут работать аттракционы.

Парк Чудес

Ул. Кирова, 4

2 мая, начало в 14.00 и 17.00

3 мая, начало в 15.00

4 мая, начало в 16.00

5 мая, начало в 15.00

Вход свободный

Примеряем костюм пожарного

Какой ребенок в детстве не мечтал стать пожарным? Наверняка, многие хотели примерить на себя эту героическую профессию. Пусть ненадолго, но это можно сделать, придя на бульвар Строителей. Здесь пройдет культурно-развлекательное мероприятие для участников всех возрастов «Азбука пожарного». Во время праздника можно будет не только узнать хитрости пожарного дела, примерить боевую одежду пожарного, но и получить сладкий приз!

Бульвар Строителей (рядом с новой сценой)

4 мая, начало в 12.00

Вход свободный

Пешком по Кировскому

Да-да, многие зачастую обделяют вниманием этот район, а зря, ведь это самый настоящий памятник истории. И в этом можно убедиться, приняв участие в семейной пешеходной экскурсии «Кировский: романтизм и сталинизм». Организует экскурсию Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова. В программе экскурсии - увлекательное путешествие по героическим улочкам и живописной набережной.

Малоизвестные памятники, особенности архитектуры старинного центра Кировского района, его роскошь и упадок, легендарные достопримечательности изучаем вместе с экскурсоводом. Рекомендуется надеть удобную обувь и одежду по погоде, а также взять воду для детей.

ВНИМАНИЕ! Записаться на экскурсию нужно заранее по адресу: г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19, каб. 71 (2 этаж). Телефон: (384-2) 44-18-64. Эл. почта: krai@kemrsl.ru

Место встречи участников - ПО «Прогресс»

ул. 40 лет Октября, 2

4 мая, начало в 15.00

Цена вопросов: 100 рублей, дети до семи лет – бесплатно.