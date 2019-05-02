2019-05-02T06:46:04+03:00
Общество

Как будет ходить общественный транспорт на Радоницу в Новокузнецке

В течение нескольких дней будут работать специальные автобусные маршруты
Екатерина РОМАНОВА
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В течение нескольких дней будут работать специальные автобусные маршруты. ФОТО: архив КП.В течение нескольких дней будут работать специальные автобусные маршруты. ФОТО: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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На Радоницу и в дни поминовения усопших новокузнечане смогут добраться до городских кладбищ на специально организованных автобусных маршрутах.

В дни поминовения усопших с 9 до 18 для доставки горожан на городские кладбища будет организовано движение по следующим временным маршрутам:

- «Вокзал – Редаковское кладбище» - 4 мая, 5 мая, 7 мая, 9 мая;

- «Вокзал – Бунгурское кладбище» - 4 мая, 5 мая, 7 мая;

- «Космонавтов – Ильинское кладбище» - 4 мая, 5 мая, 7 мая, 9

мая;

- «ДК Алюминщик – Кузнецкое кладбище» - 4 мая, 5 мая, 7 мая,

9 мая;

- «Дом творчества – Ильинское кладбище» - 7 мая;

- «Дом творчества – Кузнецкое кладбище» - 7 мая;

- «Ярославская – Кузнецкое кладбище» - 7 мая;

- «Мурманская – Байдаевское кладбище» - 4 мая, 5 мая, 7 мая,

9 мая;

- «поселок Притомский – кладбище-Абагур-Лесной» - 7 мая.

- «Площадь побед – Митинское кладбище» - 4 мая, 5 мая, 7 мая, 9 мая с 9 до 18.00.

Кроме того, в течение всего этого времени на автобусном маршруте №167 «Вокзал – Листвяги» будет организована временная остановка в обоих направлениях в районе «Кладбища». На автобусном маршруте №56 «Вокзал – Абагур-Лесной» также будет действовать временная остановка в обоих направлениях «Зарубина гора».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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