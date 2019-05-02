Как в Новокузнецке провести выходные весело и ярко

Этнобалет «Шория»: любовь, пляска духов и легенды

Погружаемся в мир героического эпоса шорцев

Этнобалет «Шория» - это уникальное произведение,в котором удивительным образом сочетаются легенды и современность, культура малого народа и большой балет.десятки артистов и музыкантов филармонии в течение пяти месяцев работали над созданием уникального произведения. Так, главный замысел «Шории» принадлежит Виктору Селиверстову, заслуженному артисту РФ, художественному руководителю Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». Он же является режиссером спектакля и хореографом-постановщиком. В создании хореографического полотна также приняли участие Андрей Зелтынь, Евгений Муравьев, Дана Рекова, Лариса Ибряева и Дмитрий Дорохин. Музыку к спектаклю написали Добрыня Сатин и Игорь Заикин. В постановке использованы картины Любови Арбачаковой - шорского живописца, ученого-исследователя шорского героического эпоса.

В основе этнобалета – 11 ярких эпизодов истории о том, как честный и смелый батыр вместе с любимой Туруной (девушкой-журавлем) побеждают злые силы «нижнего мира». Здесь повествование об любви тесно переплетено с историей народа, его легендами о мироустройстве, ремеслами, особенностями быта, обрядами (например, удивительным обрядом кормления Огня)… Здесь есть и дикая «пляска духов», и грациозный танец журавлей, наполненный добротой и любовью, и торжество Неугасимого Огня – символа Света и Жизни.

Этнобалет заканчивается финальной сценой «Эжегей» (в русском переводе это «вольная») - неофициальным гимном шорцев, прославляющим родной край, землю предков и особенный народ, который живет здесь.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

5 мая, начало в 18:00

Цена билетов: 300 рублей.

Рубеж бессмертия. ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

Дойти до рубежа бессмертия

Как в Европе хранят уважение к памяти советских солдат

Сегодня многие факты истории подвергаются сомнениям, переоцениваются, получают новое прочтение. Но победа в Великой Отечественной войне по-прежнему остается достоянием нашей страны. Прошло более 70-ти лет, но память о Великой Отечественной войне и противостоянии с фашизмом объединяет многие народы и страны, несмотря на развитие политической ситуации. Именно эта тема стала главной в концепции выставки «Рубеж бессмертия».

В основе экспозиции – фотографии Александа Махлина, сделанные в Германии. На фотоснимках – места памяти о павших советских солдатах и жертвах фашизма. Часть снимках была сделана почти 10 лет назад, часть – совсем свежие. В каждой фотографии отражена общая боль и общая память о тех зверствах, которые творились в годы войны. В экспозиции представлены более 30 работ. И каждая из них является частью большого проекта. Этот проект будет готов в 2020 году, когда будет праздноваться 75-летний юбилей Победы.

К слову, экспозицию дополнят предметы из «военной» коллекции музея-заповедника, в том числе переданные в дар в прошлом году журналистом Андреем Чекалиным артефакты, найденные поисковым отрядом «Дружина» на месте жесточайших боев под Воронежем.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей.

Неудержимые. За Победу! ФОТО: Виктория Донская.

Неудержимые. За Победу!

Соревнуемся в силе, ловкости и скорости

Новокузнецкие – и не только! – спортсмены в эти выходные выйдут на старт гонки «Неудержимые. За Победу!». Каждому из участников гонки предстоит преодолеть 4-километровую трассу с более чем 30 препятствиями. Среди них – рукоходы и петли, перенос груза и заборы, барьеры и колючая проволока, подвесная лестница и 3D-паутина…

Главная задача гонки – продемонстрировать свою отличную физическую подготовку, почувствовать поддержку друзей по команде, своим примером продемонстрировать своему ребенку, как важно вести здоровый образ жизни. Но сама главная задача гонки – получить позитивные эмоции, которые останутся на всю жизнь.

К слову, на гонку нужно приходить в удобной спортивной одежде. Организаторы гарантируют, что вы обязательно пройдете всю трассу, испачкаетесь, вымокнете. А потом сможете принять душ, переодеться и выпить чаю.

Категории для забега – индивидуальное первенство среди мужчин и женщин, парные забеги, командные забеги и парный забег отцов и детей.

Веревочный парк приключений в Парке Гагарина

т.: 8 (3843) 600-292

начало регистрации в 10:00

Вход для зрителей свободный.

Рубеж бессмертия. ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

Я иду искать!

Пытаемся получить ответ на вопрос, что же такое счастье

Жил-был маленький ослик, умненький, хорошенький, очень любознательный и ищущий ответы на разные вопросы. И вот однажды он попытался понять, что такое счастье и где его искать. Ослик представил, что счастье – это что-то необыкновенно хорошим, что невозможно описать словами. Вот только как же оно выглядит?

На своем пути Ослик встречает жителей леса. Некоторым из них нужна помощь Ослика, и он, конечно же, помогает своим новым друзьям справиться с неприятностями. После долгих поисков Ослик понимает, что счастье состоит в том, чтобы быть нужным.

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

5 мая, начало в 12:00, 15:00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей.