Как в Новокузнецке провести выходные весело и ярко
Этнобалет «Шория»: любовь, пляска духов и легенды
Погружаемся в мир героического эпоса шорцев
Этнобалет «Шория» - это уникальное произведение,в котором удивительным образом сочетаются легенды и современность, культура малого народа и большой балет.десятки артистов и музыкантов филармонии в течение пяти месяцев работали над созданием уникального произведения. Так, главный замысел «Шории» принадлежит Виктору Селиверстову, заслуженному артисту РФ, художественному руководителю Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп». Он же является режиссером спектакля и хореографом-постановщиком. В создании хореографического полотна также приняли участие Андрей Зелтынь, Евгений Муравьев, Дана Рекова, Лариса Ибряева и Дмитрий Дорохин. Музыку к спектаклю написали Добрыня Сатин и Игорь Заикин. В постановке использованы картины Любови Арбачаковой - шорского живописца, ученого-исследователя шорского героического эпоса.
В основе этнобалета – 11 ярких эпизодов истории о том, как честный и смелый батыр вместе с любимой Туруной (девушкой-журавлем) побеждают злые силы «нижнего мира». Здесь повествование об любви тесно переплетено с историей народа, его легендами о мироустройстве, ремеслами, особенностями быта, обрядами (например, удивительным обрядом кормления Огня)… Здесь есть и дикая «пляска духов», и грациозный танец журавлей, наполненный добротой и любовью, и торжество Неугасимого Огня – символа Света и Жизни.
Этнобалет заканчивается финальной сценой «Эжегей» (в русском переводе это «вольная») - неофициальным гимном шорцев, прославляющим родной край, землю предков и особенный народ, который живет здесь.
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43
5 мая, начало в 18:00
Цена билетов: 300 рублей.
Рубеж бессмертия. ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".
Дойти до рубежа бессмертия
Как в Европе хранят уважение к памяти советских солдат
Сегодня многие факты истории подвергаются сомнениям, переоцениваются, получают новое прочтение. Но победа в Великой Отечественной войне по-прежнему остается достоянием нашей страны. Прошло более 70-ти лет, но память о Великой Отечественной войне и противостоянии с фашизмом объединяет многие народы и страны, несмотря на развитие политической ситуации. Именно эта тема стала главной в концепции выставки «Рубеж бессмертия».
В основе экспозиции – фотографии Александа Махлина, сделанные в Германии. На фотоснимках – места памяти о павших советских солдатах и жертвах фашизма. Часть снимках была сделана почти 10 лет назад, часть – совсем свежие. В каждой фотографии отражена общая боль и общая память о тех зверствах, которые творились в годы войны. В экспозиции представлены более 30 работ. И каждая из них является частью большого проекта. Этот проект будет готов в 2020 году, когда будет праздноваться 75-летний юбилей Победы.
К слову, экспозицию дополнят предметы из «военной» коллекции музея-заповедника, в том числе переданные в дар в прошлом году журналистом Андреем Чекалиным артефакты, найденные поисковым отрядом «Дружина» на месте жесточайших боев под Воронежем.
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92
время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00
Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей.
Неудержимые. За Победу! ФОТО: Виктория Донская.
Неудержимые. За Победу!
Соревнуемся в силе, ловкости и скорости
Новокузнецкие – и не только! – спортсмены в эти выходные выйдут на старт гонки «Неудержимые. За Победу!». Каждому из участников гонки предстоит преодолеть 4-километровую трассу с более чем 30 препятствиями. Среди них – рукоходы и петли, перенос груза и заборы, барьеры и колючая проволока, подвесная лестница и 3D-паутина…
Главная задача гонки – продемонстрировать свою отличную физическую подготовку, почувствовать поддержку друзей по команде, своим примером продемонстрировать своему ребенку, как важно вести здоровый образ жизни. Но сама главная задача гонки – получить позитивные эмоции, которые останутся на всю жизнь.
К слову, на гонку нужно приходить в удобной спортивной одежде. Организаторы гарантируют, что вы обязательно пройдете всю трассу, испачкаетесь, вымокнете. А потом сможете принять душ, переодеться и выпить чаю.
Категории для забега – индивидуальное первенство среди мужчин и женщин, парные забеги, командные забеги и парный забег отцов и детей.
Веревочный парк приключений в Парке Гагарина
т.: 8 (3843) 600-292
начало регистрации в 10:00
Вход для зрителей свободный.
Рубеж бессмертия. ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".
Я иду искать!
Пытаемся получить ответ на вопрос, что же такое счастье
Жил-был маленький ослик, умненький, хорошенький, очень любознательный и ищущий ответы на разные вопросы. И вот однажды он попытался понять, что такое счастье и где его искать. Ослик представил, что счастье – это что-то необыкновенно хорошим, что невозможно описать словами. Вот только как же оно выглядит?
На своем пути Ослик встречает жителей леса. Некоторым из них нужна помощь Ослика, и он, конечно же, помогает своим новым друзьям справиться с неприятностями. После долгих поисков Ослик понимает, что счастье состоит в том, чтобы быть нужным.
Театр кукол «Сказ»
пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60
5 мая, начало в 12:00, 15:00
Цена билетов: от 250 до 300 рублей.
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