2019-05-02T13:56:29+03:00
Общество

Валерий Гергиев в свой день рождения посадил дерево в Кемерове

Маэстро заложил у филармонии «Сквер вдохновений»
Кирилл ЧАЩИН
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Валерий Гергиев встретил день рождения в КемеровеВалерий Гергиев встретил день рождения в КемеровеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В четверг, 2 мая, в свой день рождения всемирно известный дирижер Валерий Гергиев посадил в Кемерове дерево. Маэстро вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым и музыкантами высадили у филармонии девять сосен.

Около 16 часов после концерта с симфоническим оркестром Мариинского театра Валерий Гергиев вышел из филармонии в сопровождении Сергея Цивилева. На площадке перед филармонией музыканта поздравили с днем рождения - ему исполнилось 66 лет.

Валерий Гергиев открыл «Сквер вдохновений» у филармонии Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Валерий Гергиев открыл «Сквер вдохновений» у филармонииФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Вы видите, как хорошо начинается этот год. Вначале указ президента о праздновании 300-летия Кузбасса, потом указ президента о переименовании Кузбасса, указ президента о создании у нас квартала искусств в городе Кемерово. Для нас очень замечательный год. И очень приятно, что именно в этот год Валерий Абисалович свой день рождения встречает здесь, вместе с нами. Это для нас большая честь. В честь этого исторического дня на память останутся эти сосны, которые будут расти, а живут они 400 лет, и радовать все последующие поколения, чтобы они могли вспомнить этот день - как все у нас здесь начиналось, - сказал Сергей Цивилев.

Валерий Гергиев, Сергей Цивилев, а также московские и кузбасские музыканты высадили сосны в честь «Сквера вдохновений». После этого священнослужители подарили дирижеру керамическое яйцо с изображением Знаменского собора и икону.

На встрече с журналистами Валерий Гергиев рассказал о появлении в Кемерове филиала Мариинского театра.

Валерий Гергиев садит сосну у кемеровской филармонии.Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Подобным проектом мы занимаемся во Владивостоке. Там мы уже четыре года занимаемся театром. Мы многого добились. Здесь нам надо будет еще быстрее продвигаться. У нас есть план - получить великолепный комплекс, о котором мы говорим ровно год. Задача использовать Мариинский театр в Кузбассе звучит серьезно, потому что мы ни в чем не должны ошибиться. Это огромное количество обстоятельств, которые надо учитывать... Я думаю, что регион очень сильно выиграет. Здесь будет зал мирового класса, - отметил Гергиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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