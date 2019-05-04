Не только медведи ходят по улицам сибирских городов, но и олени. Так, девять оленей, гуляющих по улицам среди многоэтажек заметили в пятницу вечером кемеровчане. Появление парнокопытных развеселило горожан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706723" frameborder="0"></iframe> Стадо оленей разгуливало по улицам Кемерова..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Олеся Александрова.

Накануне вечером кемеровчане заметили оленей на улицах Кемерова. Они свободно переходили асфальтовую дорогу, щипали травку на газонах и просто бродили по окрестностям. Появление нетипичных для города животных вызвало бурное обсуждение в сети, где сначала появился видеоролик с гуляющими оленями, а потом и просьба о помощи от хозяев оленей.

Многие пользователи удивлялись, что в Кемерове может свободно жить стадо оленей и что кто-то может вот так свободно их украсть. Другие юморили: мол, в городе оленей полно, причем многие из них умудряются водить автомобили. Но большинство попыталось помочь владельцам красивых животных.

- У нас стадо из 10 оленей, находимся мы в Сухово, - рассказал Дмитрий Анфиногенов, оленевод. – Вчера на несколько минут отлучились от них, оставили привязанными. Видимо, ребятишки решили пошутить и сняли веревки с привязи. А потом олени чего-то напугались и девять из них убежали с места, где паслись. Это было около шести часов вечера.

На поиски животных кинулись уже через несколько минут после их исчезновения. Искали в течение пяти часов, а отыскать их удалось около 11 часов вечера на Металлплощадке. Именно оттуда позвонили очевидцы, видевшие животных. Сейчас все олени находятся дома и в новое путешествие в «каменные джунгли» пока не собираются.