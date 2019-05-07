2019-05-07T10:58:56+03:00
Происшествия

Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника кузбасской полиции
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела. ФОТО: архив КПИз-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела. ФОТО: архив КПФото: Олег ЗОЛОТО
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В отношении заместителя начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области назначена служебная проверка. Кроме того, уголовное дело возбудило следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

41-летнего заместителя начальника полиции по оперативной работе, полковника полиции, подозревают в получении взятки в крупном размере. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, подозреваемый точно знал, что у одного из предпринимателей города Белово сотрудники полиции проводят обыски. Тогда он решил воспользоваться случаем и через посредников предложил предпринимателю за вознаграждение в 500 тысяч рублей прекратить оперативно-разыскные мероприятия. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области, и после того, как были проведены оперативные мероприятия, материалы дела были переданы в следственные органы регионального Следкома.

- В рамках расследования уголовного дела действиям всех участников преступления будет дана юридическая оценка. В ходе предварительного следствия изъята значимая по делу документация, - сообщает пресс-службы следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении полицейскому обвинения, избрании меры пресечения.

Проводят служебную проверку и сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области. На время ее проведения сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. Если его вина подтвердится, замначальника полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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