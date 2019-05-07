Кузбассовцам рассекретили редкие военные документы

В преддверии Дня Победы в Государственной филармонии Кузбасса прошла встреча читателей с автором книги «Главные документы Великой Отечественной войны» Владимиром Долматовым.

400 страниц о войне

Это редкое 400-страничное документальное издание - совместный труд писателя и творческой группы журналистов «Комсомольской правды».

- Сегодня в школах на уроках истории изучению Великой Отечественной войны отводится всего несколько часов, - отмечает автор книги. - На наших глазах растет поколение, которое не только забывает о подвигах своих дедов и прадедов, но и не понимает жертвенности и подвига русского народа. На самом деле, это страшно. И у меня появилась идея написать книгу для семейного чтения, которая могла бы рассказать молодежи о том времени. Мы встретились с главным редактором Издательского дома «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным, все обсудили, начали работать, и вот эта книга родилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/707337" frameborder="0"></iframe> Владимир Долматов в Кемерове.Журналист и писатель презентует свою книгу «Главные документы Великой Отечественной войны» в государственной филармонии КузбассаЛариса МАРУЦАК

В вышедшей книге собраны уникальные документы, на которых больше полувека стоял гриф «Совершенно секретно». Это приказы, написанные от руки главы правительства СССР генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина, секретные директивы, оперативные карты, листовки, редкие фотографии. Примечательно, что документы не перепечатаны - это факсимиле, то есть читатель может своими глазами видеть, как они выглядели, изучить все вносимые в них правки. Рукописные и печатные, испещренные беглыми карандашными пометками и решительными размашистыми подписями, эти документы решали судьбу сражений, двигали армию, эвакуировали заводы, от них зависели жизни миллионов людей.

Есть в книге и страницы военной «Комсомольской правды», рассказывающие не только о победных, но и о трагических днях войны - от 22 июня 1941 года и до Парада Победы 24 июня 1945 года.

Только факты

В начале встречи Владимир Долматов подробно остановился на нескольких интересных материалах. Например, в самом начале книги опубликован очень важный, но малоизвестный документ - директива Генштаба от 21 июня 1941 года - война начнется буквально через несколько часов - с приказом привести в боевую готовность все войска. К этому времени Сталин ждал нападения фашистов, но… Приказ исполнен не был. Готовым к нападению оказался только флот. Почему? Ответ есть в книге. Забегая вперед, скажем, что никто не верил, что война начнется так внезапно, ведь из Германии долгое время поступали противоречивые сведения о сроках нападения на Советский Союз.

Владимир Долматов в восьмидесятых годах жил и работал в КемеровеФото: Лариса МАРУЦАК

Развенчиваются в книге и некоторые мифы… 30 июня 1941 года - время образования Государственного комитета обороны, к которому перешла вся власть управления страной во время войны. Документ о его создании тоже есть в книге. Правда, считается, что в его создании Сталин не принимал участия, так как в этот же период после падения Минска и потери связи с фронтами Сталин впал в депрессию, уехал на дачу и два дня не появлялся.

- Я отдал подписанный вариант подготовленного постановления о создании ГКО в Следственный комитет на экспертизу графологам, - рассказывает Владимир Петрович. - По результатам они определили, что подпись Сталина там была, то есть он принимал непосредственное участие в создании Государственного комитета обороны.

В книге таких интересных документов около полутора тысяч. Чтобы собрать материалы, Владимир Долматов тесно работал со многими источниками, в числе самых крупных - архив Министерства обороны России, Российский архив социально-политической истории, Государственный архив РФ, Архив Президента РФ, Центральный архив ФСБ. Пересмотреть историку пришлось тысячи и тысячи документов. Для книги были выбраны те, которые несут для читателя и новизну, и поучительный смысл. Владимир Долматов признается, что некоторые документы попали к нему случайно, можно даже сказать - по знакомству. В их числе - одна любопытная фотография Сталина. - Это фото когда-то было выброшено в мусорное ведро, так как не отвечало стандартам. Вождь сидел, понурившись, сгорбленный, задумчивый. Карточку подобрал отец моего знакомого. Разговорились, с ним, рассказывает - а у меня есть вот такое фото… В вышедшей книге оно появилось впервые.

Владимир Долматов подписывает книгиФото: Лариса МАРУЦАК

Подарок ветеранам

Издание «Главные документы Великой Отечественной войны» будет интересно не только тем, кто всерьез увлекается историей, но и простым читателям - тем, кто хочет составить собственное непредвзятое мнение о событиях тех времен. В книге нет комментариев историков, лирики и пространных отступлений. Только сухие факты. Читатель, оставаясь с ними один на один, может самостоятельно сделать выводы о том, что же происходило в военные годы.

- Значение подобного издания очень велико, особенно сегодня, когда есть люди - и за рубежом, и у нас - стремящиеся исказить историю, - отметила и.о. начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса. - Я считаю, что книга поможет патриотическому воспитанию нашей молодежи и углубит знания по истории родной страны.

В ближайшее время книга будет передана в библиотеки и музеи области - такое решение принял губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Это станет замечательным подарком жителям в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы, который будет отмечаться в 2020 году. К слову, Кузбасс - единственный регион, чье руководство решило приобрести большой тираж книги для того, чтобы вручить его не только учреждениям культуры, но в первую очередь участникам войны, инвалидам и жертвам блокадного Ленинграда.

За редким изданием выстроилась целая очередьФото: Лариса МАРУЦАК

Труд Владимира Долматова руководство области отметило не только благодарственными словами. От имени губернатора его заместитель по вопросам образования и науки Елена Пахомова вручила историку заслуженную награду - медаль «За служение Кузбассу». В завершение встречи почетный гость ответил на многочисленные вопросы читателей, подписал экземпляры книги для всех желающих (а их было немало) и обратился к ветеранам:

- 9 Мая благодаря вам стало в нашей стране самым главным и любимым праздником. Многие праздники достались нам в наследство, как, например, 1 Мая, 8 Марта. Но День Победы - это целиком ваш, он сотворен вашими руками и вашими жизнями. Никто не знает, через что вам пришлось пройти - страдать и выстрадать, воевать и стать победителями. Ни один историк, ни один писатель, ни один президент. Мы чтим вас и благодарим за совершенный подвиг. Низкий вам поклон!