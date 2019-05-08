Операция «Антипыль»: разрез «Березовский» начал эксперимент по долговременному пылеподавлению

Разрез «Березовский» компании ЗАО «Стройсервис» ведет постоянную комплексную работу по снижению вредного воздействия на окружающую среду. В настоящее время на предприятии проходят испытания новейших технологий долговременного пылеподавления.

Для уменьшения пыления на промышленных площадках разреза «Березовский» теперь применяют специальные профилактические растворы. Новейшие разработки кузбасских инженеров – это специальные концентраты, они проверены и сертифицированы в лабораториях, сейчас проходят промышленные испытания на разрезе «Березовский».

Для пылеподавления на технологических дорогах предприятия применяется раствор «Антипыль». В отличии от воды, которой необходимо поливать поверхность до 12 раз за смену, действия «Антипыли» хватает на неделю. Для испытаний был выбран фрагмент самой загруженной дороги разреза. По словам разработчиков, участок должен остаться влажным почти неделю.

Избавиться от пыления на угольных складах фабрики «Матюшинская» инженеры предложили при помощи других составов. Они создают защитную пленку, не позволяющую разлетаться угольной пыли.

На технологических дорогах предприятия применяется раствор «Антипыль» Фото предоставлено рекламодателем

«На складах мы пробуем два раствора, – поясняет главный инженер обогатительной фабрики «Матюшинская» Денис Кравченко. – Один состав используется для длительного хранения угля. Он образует пленку, защищающую уголь от воздействия внешней среды. Второй раствор применяется для оперативного хранения и образует микропленку, предназначенную только для сдерживания пыли. Испытательный срок обеих жидкостей - месяц».

Специалисты не сомневаются, что промышленные испытания пройдут успешно, и уже этим летом все предприятия ЗАО «Стройсервис» внедрят данную систему в производство.

Помимо постоянного внедрения первых в Кузбассе экологических инициатив, разрез «Березовский» - крупнейший социальный партер и налогоплательщик Новокузнецкого района. В 2018 году предприятие перечислило в бюджет порядка 100 млн рублей, еще 70 млн рублей было направлено на реализацию благотворительных и социальных программ. Одно из главных направлений работы разреза – реализация природоохранных мероприятий, в него в прошлом году инвестировано 100 млн рублей.

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