В честь Дня Победы в Кузбассе установили первый в истории памятник герою-телеуту

В деревне Шанда Гурьевского района состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза Алексею Четонову. Звание героя телеут из Шанды получил посмертно за подвиг, совершенный 30 января 1945 года при форсировании реки Одер. Важный исторический проект полностью реализован компанией ЗАО «Стройсервис» в рамках социального партнерства с администрацией Кемеровской области и Гурьевским районом.

Трехметровый бронзовый монумент герою воздвиг молодой талантливый скульптор Антон Тырышкин

Почтить память героя в преддверии дня Великой Победы пришли все его земляки. В парадном каре кадеты, юнармейцы, поисковики и, конечно, родственники героя. Гостей съехалось больше, чем предполагали. В Шанде Алексея Четонова помнят богатырем, мастером борьбы куреш.

- В 1944 году он был тяжело ранен, - рассказывает родственница героя Лидия Каргина. - После ранения два месяца прожил в семье в деревне Шанда. Когда уезжал, мать провожала, он сказал: «Прасковья, мы, наверное, больше не увидимся». Мать говорила, то ли он это чувствовал и со мной попрощался. Если бы была жива она, очень обрадовалась бы. Спасибо, что воздвигли ему памятник. «Стройсервис» очень сильно помог. Я очень благодарна.

Почтить память героя в преддверии дня Великой победы пришли все его земляки

Трехметровый бронзовый монумент герою воздвиг молодой талантливый скульптор Антон Тырышкин. Бюст прославленного земляка символично установили перед молодой сосновой аллеей - символом света и защиты.

- Ветеранам Отечественной войны мы помогаем в любое время, не только перед 9 Мая, - говорит главный инженер разреза «Шестаки», депутат областного парламента Константин Доценко. - Жители поселка Шанда обратились к нам с просьбой увековечить память Алексея Четонова. Мы сразу согласились помочь, ведь память о героях - в компании «Стройсервис» всегда на первом месте.

Звание героя телеут из Шанды получил посмертно за подвиг, совершенный 30 января 1945 года при форсировании реки Одер

В завершение церемонии участники высадили саженцы сирени перед входом на территорию места памяти. Это символично: именно сиренью в сорок пятом встречали вернувшихся с войны победителей.