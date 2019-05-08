Вечером 8 мая в спортивном комплексе «Арена» прошел четвертый матч финальной серии Чемпионата России по волейболу. Волейбольный клуб «Кузбасс» впервые в истории не просто вышел в финал, а победил в Чемпионате России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/707580" frameborder="0"></iframe> Взяли «Казань»!: Волейбольный «Кузбасс» стал чемпионом России.Видео: Instagram Сергея Цивилева

За кемеровский клуб болели не только в Кузбассе, но и во многих других городах. Команда, впервые вышедшая в финал, в первых двух матчах серии одержала победы на казанском поле. А вот первая игра в родных стенах не заладилась: 7 мая кузбассовцы уступили казанскому «Зениту» со счетом 0:3.

В четвертом матче финальной серии счет открыли казанцы. Впрочем, это был их единственный сет. Больше кузбассовцы не дали сопернику ни единого шанса и одержали победу со счетом 3:1. К слову, в течение пяти последних сезонов «»Зенит-Казань» был бессменным чемпионом. Теперь же золото у «Кузбасса».

Наши спортсмены принимали поздравления с победой не только от болельщиков, но и от губернатора Кузбасса. Сергей Цивилев поблагодарил волейболистов за игру и пожелал

- «Кузбасс» - чемпион! – написал на своей странице в соцсетях Сергей Цивилев. - Весь сезон ребята шли к этой цели. Мало кто верил, что в финале удастся обыграть Казань, но им удалось. @kuzbassvolley, вы - наша гордость! Спасибо за сезон! Удачи в Лиге Чемпионов!