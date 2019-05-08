2019-05-08T18:13:19+03:00
Спорт

Взяли Казань!: Волейбольный «Кузбасс» стал чемпионом России

В финальной серии кузбассовцы одолели казанский «Зенит»
Ирина АВТУШКОЕкатерина РОМАНОВА
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Казань взята! ФОТО: ВК "Кузбасс"Казань взята! ФОТО: ВК "Кузбасс"
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Вечером 8 мая в спортивном комплексе «Арена» прошел четвертый матч финальной серии Чемпионата России по волейболу. Волейбольный клуб «Кузбасс» впервые в истории не просто вышел в финал, а победил в Чемпионате России.

Взяли «Казань»!: Волейбольный «Кузбасс» стал чемпионом России.Видео: Instagram Сергея Цивилева

За кемеровский клуб болели не только в Кузбассе, но и во многих других городах. Команда, впервые вышедшая в финал, в первых двух матчах серии одержала победы на казанском поле. А вот первая игра в родных стенах не заладилась: 7 мая кузбассовцы уступили казанскому «Зениту» со счетом 0:3.

В четвертом матче финальной серии счет открыли казанцы. Впрочем, это был их единственный сет. Больше кузбассовцы не дали сопернику ни единого шанса и одержали победу со счетом 3:1. К слову, в течение пяти последних сезонов «»Зенит-Казань» был бессменным чемпионом. Теперь же золото у «Кузбасса».

Наши спортсмены принимали поздравления с победой не только от болельщиков, но и от губернатора Кузбасса. Сергей Цивилев поблагодарил волейболистов за игру и пожелал

- «Кузбасс» - чемпион! – написал на своей странице в соцсетях Сергей Цивилев. - Весь сезон ребята шли к этой цели. Мало кто верил, что в финале удастся обыграть Казань, но им удалось. @kuzbassvolley, вы - наша гордость! Спасибо за сезон! Удачи в Лиге Чемпионов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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