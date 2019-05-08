На площади Советов начался Парад Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. Собравшихся приветствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кемерове стартовали торжества в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В начале парада на площади Советов прозвучали гимны России и Кузбасса, а затем слово взял губернатор региона Сергей Цивилев.

Собравшихся приветствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

- Слава великому поколению победителей, благодаря которому сегодня мы имеем возможность жить. Низкий поклон солдатам, которые сутками стояли против врага, низкий поклон рабочим, которые поставляли оружие на фронт, низкий полон селянам, которые сами не доедали, но отправляли продовольствие на фронт, низкий поклон детям военных лет и, конечно, матерям и женам, которые своей верой и любовью поддерживали воинов в самых тяжелых битвах. 74 года - большой срок, уходят из жизни ветераны и труженики тыла, но их подвиг будет вечно жить в наших сердцах! – сказал губернатор, после чего попросил собравшихся почтить минутой молчания память всех тех, кто не дожил до сегодняшнего праздничного дня.

- Дорогие кузбассовцы! Подсчитано, что если бы минута молчания была объявлена по каждому погибшему в той страной войне, то мир замолчал бы на долгие 50 лет. Наша задача, чтобы такое никогда не повторилось. С праздником, с днем победы, Кузбасс! – добавил после минуты молчания Сергей Цивилев.

По главной площади Кемерова прошагали роты пехотинцев, стрелков

Также в эти минуты проходит Парад Победы в Новокузнецке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В администрации города озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове. Праздник развернется на нескольких площадках. (подробности)

День Победы 9 мая 2019 года в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Торжественные и развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Новокузнецке, будут проходить на нескольких площадках города. Днем горожане смогут принять участие в разных мероприятиях во всех районах города, а вечерний блок программы - в том числе и праздничный салют - в этом году пройдет в Кузнецком районе. (подробности)