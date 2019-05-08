2019-05-09T09:56:06+03:00
Общество

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Кемерове: прямая трансляция

В акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Кемерове принял участие губернатор Сергей Цивилев [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Тысячи человек прошагали по площади Советов, поддержав акцию "Бессмертный полк"Тысячи человек прошагали по площади Советов, поддержав акцию "Бессмертный полк"
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В Кемерове прошло шествие «Бессмертный полк» 9 мая 2019 года. Прямую трансляцию можно посмотреть на странице «Комсомольской правды» в социальной сети «ВКонтакте».

Тысячи человек с портретами своих воевавших дедов и прадедов пришли на главную площадь Кемерова, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк» 2019. С портретом своего деда Семена Цивилева прошел губернатор Кузбасса вместе с супругой.

С площади Советов шествие двинулось в парк Жукова Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

С площади Советов шествие двинулось в парк ЖуковаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Акция «Бессмертный полк» была организована томскими журналистами в 2012 году. Кемерово впервые присоединился к шествию в 2014 году – тогда по набережной города с портретами своих близких, воевавших в годы ВОВ, прошли 200 человек, в 2018 году – уже больше 21 тысячи человек.

В "Бесмертном полку" прошагали и юные кемеровчане Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В "Бесмертном полку" прошагали и юные кемеровчанеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

С площади Советов «Бессмертный полк» продолжил свое шествие по улицам города, дойдя до парка Жукова. Также на главной площади Кемерова прошел Парад Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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