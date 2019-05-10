2019-05-10T08:44:19+03:00
Общество

Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Отдыхаем и веселимся всей семьей
Екатерина РОМАНОВА
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Проводим выходные весело и ярко! ФОТО: организаторы фестиваля мыльных пузырей.Проводим выходные весело и ярко! ФОТО: организаторы фестиваля мыльных пузырей.
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Идем дальше вместе с Екатериной Чаки

Вдохновляемся новыми образами произведений художницы

Изобразительное искусство прекрасно тем, что в каждом произведении каждый зритель видит что-то свое. За обыденными сюжетами скрываются невероятные эмоции и переживания, а в абстрактных картинах ясно видно отражение реальности. Таковы, к слову, и произведения Екатерины Чаки, экспериментирующего художника, работающего в современных смешанных техниках ResinArt (рисование эпоксидной смолой), Alkohol Ink (рисование спиртовыми чернилами) и в традиционных техниках.

Екатерина Чаки – архитектор, дизайнер, художник, увлекается фотографией и психологией. Название проекта говорит само за себя: художница находится в творческом поиске и «идет дальше» по пути от сюжетной живописи к абстрактной, все больше погружаясь в работу с цветом.

На выставке представлены работы последних лет: яркий портрет в роскошном головном уборе, необычайно нежные «фантазийно-цветочные» композиции, оригинальный «морской» триптих, и совершенно неожиданное изображение оленя с помощью натянутых на гвоздики нитей и другие. Попробуем пойти дальше и увидеть нечто большее, чем яркость красок и переплетение линий?

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей.

Екатерина Чаки и ее выставка "Иду дальше". ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

Екатерина Чаки и ее выставка "Иду дальше". ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

Миллионы мыльных пузырей и улыбок

Радуемся празднику и выдуваем пузыри

Мыльные пузыри – это всегда маленькое чудо. Это взрослые знают рецепт мыльного состава, благодаря которому пузыри получаются большими, крепкими и даже могут не лопаться. Для ребенка же появление радужного пузыря – это всегда восторг и удивление.

Именно такой – радостный, удивительный и необычный – Фестиваль мыльных пузырей состоится в Новокузнецке 11 мая. В этот день горожане увидят мыльное шоу, смогут поучаствовать в костюмированном карнавале и параде плакатов. Требования к костюмам и плакатам простые: они должны быть яркими и веселыми.

Организаторы обещают устроить большой праздник для всей семьи. На глазах у зрителей один за другим вырастут настоящие мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом. А кто-то может и сам оказаться внутри такого пузыря! К слову, фестиваль продлится всего час, а в конце каждый его участник получит в подарок набор для создания мыльных пузырей.

ТЦ «Ника»

ул. Павловского 11

11 мая, начало в 15:00

Цена билетов: 200 рублей.

Запузыримся? ФОТО: организаторы фестиваля.

Запузыримся? ФОТО: организаторы фестиваля.

Спешим на Макарьевскую ярмарку!

Веселимся от души и отдыхаем в хорошей компании

Ярмарки и народные гуляния издревле являлись неотъемлемой частью российской культуры и истории. Одной из самых крупных на Руси в течение нескольких столетий была Макарьевская ярмарка близ Макарьева монастыря на Волге под Нижним Новгородом. Здесь не только продавали и покупали продукты, инструменты, животных да одежду, но и отдыхали. На ярмарке всегда можно было себя показать и других посмотреть. Для простого люда ярмарка была настоящим праздником, который помогал отвлечься от тяжелой каждодневной работы, отдохнуть душой и получить новые впечатления. Тут играла музыка, проводились театрализованные представления, балаганы, спектакли, сценки с участием дрессированных медведей и пальчиковой куклы - Петрушки.

Конечно, провести такую ярмарку в современных условиях довольно сложно, но благодаря новокузнецкому фольклорно-этнографическому центру «Щедрыня» можно погрузиться в атмосферу тех самых ярмарок, которые были так любимы народом. К слову, на Макарьевской ярмарке, которая будет проходить в ДК «Строитель» праздничную атмосферу будут создавать фольклорный ансамбль «Щедрыня», театральная студия «Балаган», детская фольклорная студия «Ладушки» и клуб любителей русской пляски «Потеха».

ДК «Строитель»

ул. Орджоникидзе, д.23

12 мая, начало в 15:00

Цена билетов: 100 рублей.

Макарьевская ярмарка. ФОТО: ФЭЦ "Щедрыня".

Макарьевская ярмарка. ФОТО: ФЭЦ "Щедрыня".

Psybearia в «Фонаре»

Отрываемся вместе с рокерами

Рок-музыканты отличаются тем, что исполняют всегда хорошую музыку. А чтобы у их поклонников была возможность услышать много произведений и оторваться по полной, устраивают рок-фестивали. Например, такой как Psybearia. Он проходит в Новокузнецке уже в третий раз и успел приобрести немало поклонников. Еще бы! Ведь на сцену выходят не только новокузнецкие команды, но и группы из других городов.

Вот и в этот раз на сцене «Фонаря» в течение пяти часов будут играть команды «DOMA», «water, please», «Saturn V Tret'em Dome», «BOOTLEGGERS», «The Maugleez» и «BlackSword». Все композиции, которые прозвучат со сцены – уникальные, авторские. А чтобы поклонники рока получили максимум удовольствия и радости, между выступлениями групп будут проходить конкурсы с вручением призов.

Psybearia. ФОТО: Артем Шевцов.

Psybearia. ФОТО: Артем Шевцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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